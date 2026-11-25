La Asociación del Fútbol Argentino homenajeó al eterno Diez con imágenes de su trayectoria y un mensaje que destacó la vigencia de su legado entre las nuevas generaciones.

Hoy 15:14

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le rindió homenaje a través de sus canales oficiales con una emotiva publicación que recordó su importancia para el deporte y la cultura nacional.

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Bajo el título “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, la entidad resaltó la influencia del campeón del mundo en México 1986, cuya figura trascendió las fronteras del fútbol y quedó ligada a la identidad de los argentinos.

El mensaje institucional también hizo hincapié en las nuevas generaciones que, pese a no haber tenido la oportunidad de verlo jugar, descubren sus hazañas mediante relatos familiares, fotografías y videos de sus mejores actuaciones.

Además, la AFA recordó la presencia simbólica de Maradona durante la conquista del Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección Argentina consiguió su tercera estrella y el recuerdo del Diez acompañó tanto a los futbolistas como a los hinchas.

El reconocimiento estuvo acompañado por un video titulado “Seis años. Seguís entre nosotros”, que reúne imágenes históricas de su carrera y escenas de la multitudinaria despedida que recibió tras su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

A seis años de aquella jornada que conmocionó al mundo del deporte, el recuerdo de Maradona permanece vigente y su legado continúa transmitiéndose de generación en generación.