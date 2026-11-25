La AFA y la Liga Profesional trabajan en la programación de la próxima instancia de los playoffs. Los cuatro encuentros se disputarían entre el sábado y el domingo, a la espera de la confirmación oficial.

Hoy 15:25

El Torneo Clausura 2026 se encuentra en plena etapa de definición y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya trabaja en el cronograma de los cuartos de final, que se disputarán durante el próximo fin de semana.

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La programación oficial se conocería una vez finalizado el encuentro entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán este miércoles desde las 21 en La Bombonera por el último boleto a la siguiente instancia.

Durante la mañana de este miércoles, representantes de la AFA, la Liga Profesional y los organismos de Seguridad mantuvieron comunicaciones para diagramar el calendario de los cuatro compromisos.

Uno de los principales objetivos es evitar que los encuentros coincidan con la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, prevista para el sábado a las 17, y el amistoso entre las selecciones femeninas de Argentina y Alemania, programado para el domingo a las 20.15.

Una de las alternativas que se manejan contempla que, si Boca consigue la clasificación, River enfrente a Instituto el sábado y el Xeneize se mida con Gimnasia el domingo. En caso de avanzar Independiente Rivadavia, podrían invertirse los días de ambos compromisos.

Por el momento, resta la confirmación oficial de los horarios. Cabe recordar que la gran final del campeonato se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026