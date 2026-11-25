Más allá de la brecha económica, el Pincha buscará hacer valer su historia copera tras haber eliminado a Corinthians y Flamengo en su camino hacia la definición.

Hoy 15:42

En la antesala de la gran final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará este sábado en Montevideo, una importante diferencia económica separa a Estudiantes de La Plata y Palmeiras, los dos equipos que buscarán conquistar el máximo certamen continental.

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Según las estimaciones de la plataforma especializada Transfermarkt, el plantel del Pincha tiene un valor de mercado de 59,95 millones de dólares, mientras que el conjunto brasileño alcanza los 240 millones de dólares.

El futbolista más cotizado de Estudiantes es el defensor Tomás Palacios, valuado en 8,75 millones de dólares. Lo siguen Tiago Palacios, con 4,9 millones, y Baltasar Rodríguez, con cuatro millones.

Por el lado de Palmeiras, Vitor Roque encabeza la lista con una cotización de 41,6 millones de dólares, seguido por el delantero argentino José Manuel López, con 32,8 millones, y Mauricio, con 19,7 millones.

La magnitud de la diferencia queda reflejada en un dato contundente: solamente Vitor Roque y el Flaco López reúnen un valor de mercado de 74,4 millones de dólares, cifra que supera la cotización de todo el plantel de Estudiantes.

Más allá de la brecha económica, el Pincha buscará hacer valer su historia copera tras haber eliminado a Corinthians y Flamengo en su camino hacia la definición. Palmeiras, por su parte, intentará cerrar la temporada con una consagración internacional luego de quedarse sin posibilidades de conquistar el Brasileirao.