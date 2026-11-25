Los abogados defensores brindaron detalles de la resolución judicial en diálogo con Noticiero 7. La Cámara dictó la falta de mérito y dejó sin efecto un embargo de 10 millones de pesos.

Hoy 15:18

Tras permanecer varios meses privados de su libertad, cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina investigados en el marco de una causa vinculada al narcotráfico, recuperaron la libertad luego de que la Cámara revocara sus procesamientos con prisión preventiva y dictara la falta de mérito.

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En diálogo con Noticiero 7, los abogados defensores Lucas Vieyra y Fernanda Santin brindaron detalles sobre la resolución judicial y explicaron los argumentos presentados durante el proceso.

Según señalaron los letrados, la investigación contra los efectivos se originó a partir de las declaraciones de un imputado colaborador, quien manifestó que transportaba 20 kilos de cocaína y no ocho, y apuntó contra integrantes de una brigada policial por la presunta sustracción de parte de la droga.

Los uniformados fueron procesados por los presuntos delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de medios de prueba e infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La defensa cuestionó los elementos sobre los cuales se sustentaba la acusación y presentó una serie de testimonios de personas que habían tenido contacto con los vehículos involucrados en la investigación. Además, solicitó el acceso al acuerdo del imputado colaborador.

Los abogados apelaron la resolución del 22 de abril de 2026, mediante la cual se había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva de sus defendidos.

Finalmente, el pasado 19 de noviembre, la Cámara resolvió revocar los procesamientos y dictar la falta de mérito al considerar, según explicaron los defensores, que no existían elementos de convicción suficientes para procesar o sobreseer a los efectivos. Asimismo, dejó sin efecto el embargo de 10 millones de pesos dispuesto sobre sus bienes.

Los profesionales destacaron que la resolución señaló la necesidad de contar con pruebas objetivas que acreditaran la participación de los policías en los delitos atribuidos.

Finalmente, aclararon que el dictado de la falta de mérito no implica el cierre de la causa, por lo que la investigación judicial continuará mientras los efectivos permanecen en libertad.