La Cámara alta sesionará desde el mediodía para tratar dos iniciativas que forman parte de la agenda legislativa. El oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral, mientras que la regulación de las apuestas online podría convertirse en ley.

Hoy 15:43

El Senado de la Nación llevará adelante este jueves 26 de noviembre una sesión en la que se debatirán dos proyectos centrales de la agenda legislativa: la suspensión de las PASO para 2027 y la iniciativa destinada a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online.

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La sesión fue acordada por los presidentes de los bloques parlamentarios durante una reunión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y comenzará a las 12.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei propone suspender las elecciones primarias del próximo año, mantener la Boleta Única de Papel e incorporar la posibilidad de votar por una lista completa. También contempla reducir a la mitad los espacios gratuitos de propaganda electoral en medios audiovisuales.

El oficialismo necesita reunir al menos 37 votos para avanzar con la iniciativa. Si consigue la aprobación del Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.

La ley contra la ludopatía podría recibir la sanción definitiva

Otro de los puntos centrales de la jornada será el proyecto para prevenir la ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. Tras un acuerdo entre representantes del oficialismo y la oposición, la iniciativa podría convertirse en ley este jueves.

La propuesta establece restricciones a la publicidad de las apuestas online, los patrocinios deportivos, las promociones comerciales y las campañas realizadas por influencers. Además, prohíbe el acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas y juegos de azar por Internet.

Por su parte, La Libertad Avanza buscará impulsar una iniciativa complementaria para incorporar mecanismos contra las plataformas de juego ilegal, entre ellos la posibilidad de bloquear sitios denunciados mediante la intervención del Enacom.

La agenda parlamentaria también contempla el tratamiento de una posible prórroga del Estatuto del Periodista, una propuesta de emergencia para las pequeñas y medianas empresas y un proyecto para incrementar las penas por falsas denuncias.

La sesión se desarrollará en el tramo final del período ordinario de sesiones del Congreso, con varios proyectos pendientes de resolución antes del cierre del año legislativo.