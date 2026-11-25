La escudería francesa deberá afrontar una multa económica por irregularidades en la presentación de sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hoy 16:02

En la previa del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) sancionó a Alpine, la escudería en la que compite el argentino Franco Colapinto, por incumplimientos en los procedimientos establecidos por el reglamento financiero.

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La Administración del Límite Presupuestario detectó irregularidades en la documentación presentada por el equipo correspondiente al ejercicio 2025. Si bien Alpine no superó el techo de gastos permitido, cometió errores en la declaración de determinados costos operativos.

Entre las inconsistencias identificadas aparecen gastos vinculados al marketing, recursos humanos, bonificaciones de empleados e inventarios. El organismo aclaró que estas infracciones no representaron una ventaja en el rendimiento deportivo de la escudería.

Como consecuencia, Alpine deberá afrontar una multa económica y reintegrar los gastos administrativos derivados del procedimiento. Aunque el monto no fue informado oficialmente, las sanciones por infracciones similares suelen oscilar entre los 300.000 y 500.000 dólares.

Desde la escudería francesa aceptaron la resolución y explicaron que los errores fueron involuntarios. Además, reconocieron la necesidad de perfeccionar sus mecanismos internos para evitar nuevos incumplimientos del reglamento financiero.

En este contexto, Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Qatar, cuya actividad comenzará el viernes 27 de noviembre y tendrá su carrera principal el domingo 29, desde las 13 horas de Argentina.