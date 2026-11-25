El viceprimer ministro Alexandr Nóvak reconoció una brecha entre la oferta y el consumo. La compra trata de compensar esa falta mientras busca restablecer la producción propia.

Hoy 15:47

Rusia enfrenta un déficit de combustible mientras varias de sus refinerías permanecen en reparación tras ataques atribuidos a Ucrania, según reconoció este miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak. El Gobierno prevé sostener las importaciones al menos hasta finales de 2026 y estudia extender el veto a las exportaciones de gasolina.

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Nóvak afirmó que el abastecimiento interno atraviesa una etapa de tensión por la salida temporal de capacidad de refinación. “Ahora la situación es bastante tensa debido a que una serie de refinerías está en reparaciones”, declaró a la agencia Interfax.

El funcionario señaló que las autoridades emplean todos los recursos disponibles para cubrir la demanda, incluidos los suministros procedentes del exterior. Aunque calificó de normal la situación actual, admitió que existe una brecha entre la oferta y el consumo que se compensa con importaciones.

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Moscú mantendrá las importaciones de gasolina hasta el cierre de 2026

El viceprimer ministro indicó que la entrada de combustible desde otros países continuará, como mínimo, hasta el final del año. La duración de esa medida dependerá de la capacidad de procesamiento de crudo que recuperen las plantas afectadas y del comportamiento del mercado interno ruso.

“Tomaremos de urgencia todas las medidas necesarias”, aseguró Nóvak. El Ministerio de Energía presentó además al Gobierno una iniciativa para prolongar la prohibición de exportar gasolina, cuya continuidad se decidirá en diciembre según las previsiones de oferta y demanda.

De aprobarse la extensión, Rusia podría mantener la restricción más allá del 31 de enero de 2027. Los ataques contra instalaciones petroleras han coincidido con faltantes en estaciones de servicio, filas de conductores y subidas de precios en distintas zonas del país.

Ucrania informó nuevos ataques contra instalaciones militares y energéticas rusas

En paralelo, las autoridades ucranianas informaron este miércoles de ataques contra objetivos situados en la retaguardia rusa. Dos refinerías de la región de Samara, a unos 1.000 kilómetros al este de Moscú, fueron alcanzadas, de acuerdo con la información difundida por Ucrania.

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) afirmó haber destruido un complejo aeroespacial ruso empleado para vigilar el espacio aéreo y exterior, así como para operar sistemas de defensa antimisiles. Según el organismo, la instalación podía detectar aeronaves de baja observabilidad y misiles de crucero en un radio de 2.500 kilómetros.

La GUR atribuyó la operación a sus unidades especializadas en ataques de largo alcance, sin precisar el lugar exacto del complejo ni el tipo de armamento utilizado.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania comunicó un ataque contra la base aérea de Savasleyka, ubicada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. En ese aeródromo suelen estar desplegados aviones MiG-31K, desde los cuales Rusia lanza misiles hipersónicos Kinzhal contra territorio ucraniano, según el comunicado oficial.