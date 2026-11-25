El delantero argentino atraviesa un complicado presente en el fútbol inglés y tomó una contundente decisión en sus redes sociales tras quedar nuevamente fuera de la consideración de Unai Emery.

Hoy 16:25

Alejandro Garnacho quedó nuevamente en el centro de la escena por su delicada situación en el Aston Villa. El futbolista argentino eliminó de su cuenta de Instagram todas las publicaciones vinculadas a su actual equipo y fijó una imagen de su consagración en la FA Cup 2024 con Manchester United.

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La decisión se produjo luego de que Unai Emery lo dejara fuera del banco de suplentes por segundo partido consecutivo. En la derrota por 1 a 0 ante Galatasaray por la Champions League, el entrenador incluyó a dos arqueros suplentes y dejó un lugar disponible entre los relevos.

El extremo de 22 años apenas acumula 95 minutos distribuidos en siete partidos durante la presente temporada y todavía no tuvo participación oficial en noviembre.

Garnacho llegó al Aston Villa en el último mercado de pases procedente de Chelsea, mediante una cesión hasta junio de 2027. La operación contempla una opción de compra de 48 millones de euros, que se activaría automáticamente si alcanza una determinada cantidad de encuentros disputados.

Su falta de continuidad también repercutió en la Selección Argentina. El delantero, que integró el plantel campeón de la Copa América 2024, no volvió a ser convocado desde noviembre de aquel año.