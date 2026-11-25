La decisión judicial de sobreseer a un hombre que apuñaló a un menor en Salta ha generado una ola de indignación en la comunidad y en la familia de la víctima.

Hoy 16:14

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Castañares, en la ciudad de Salta, la Justicia ha decidido sobreseer a un hombre de 31 años acusado de apuñalar a un menor de 12, argumentando su inimputabilidad. Esta decisión ha provocado una fuerte indignación entre los familiares de la víctima y los vecinos de la zona, quienes sienten que se ha hecho justicia de manera insuficiente. Irene, la madre del niño agredido, utilizó las redes sociales para expresar su profundo malestar y preocupación ante la posible liberación del agresor. "A este sinvergüenza en cualquier momento lo vuelven a soltar. Todo por unas leyes de mierda que amparan a estas personas", manifestó, reflejando el descontento generalizado hacia el sistema judicial que, según ella, parece proteger más a los delincuentes que a las víctimas.

El ataque se produjo el jueves 12 de noviembre, en las cercanías del Club Sanidad, donde el menor fue herido con un objeto cortante. A raíz de la gravedad de la situación, el niño requirió atención médica inmediata y ha continuado bajo tratamiento por las lesiones sufridas. "Hoy mi hijo sigue con tratamientos, tomografías. Tal vez pidan otra resonancia y acá estamos rogando que todo vaya bien para que él pueda salir adelante", relató Irene, subrayando la angustia que vive su familia y el impacto emocional que ha tenido el ataque en su vida diaria, en la que cada visita al hospital se convierte en un momento de desesperación y esperanza.

La madre del menor también hizo un llamado a las autoridades para que quienes estuvieron a cargo del caso asuman las responsabilidades pertinentes, ya que considera que el sistema judicial debería proteger a los más vulnerables. "Ojalá el día de mañana no haya una muerte, porque será un caso más en la nada", advirtió, dejando entrever el temor de que la falta de acción judicial podría llevar a una tragedia mayor en el futuro. La comunidad de Castañares se encuentra en estado de consternación, cuestionando la efectividad de las leyes que, según consideran, no ofrecen la protección necesaria a los ciudadanos, especialmente a los niños.

La decisión de sobreseer al agresor ha generado un debate amplio sobre la inimputabilidad y las leyes que rigen en el país, ya que muchos consideran que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia, dejando a las víctimas desprotegidas y a sus familias en un estado de vulnerabilidad extrema. El hombre, a pesar de su sobreseimiento, continuará internado en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, donde recibe atención médica y tratamiento psiquiátrico. Esta medida ha suscitado opiniones divididas entre la comunidad y los expertos, ya que algunos consideran que es necesario un tratamiento adecuado, mientras que otros demandan justicia inmediata para el menor agredido, argumentando que el bienestar del niño debe ser la prioridad.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de expresión para aquellos que buscan justicia y un cambio en las políticas de seguridad. La indignación colectiva ha llevado a la creación de grupos de apoyo y a la organización de marchas pacíficas en demanda de un sistema judicial más justo. "Solo pedir a Dios que realmente se haga justicia y que no haya otra desgracia", concluyó Irene, en un llamado desesperado por la protección de su hijo y de todos los menores en la comunidad. La movilización social se ha intensificado, y los ciudadanos exigen respuestas de las autoridades sobre cómo se están manejando los casos de violencia infantil y qué medidas se implementarán para prevenir que situaciones como esta se repitan.

Además, organizaciones de derechos humanos han comenzado a involucrarse en el caso, ofreciendo su apoyo a la familia y denunciando la necesidad urgente de reformas en el sistema legal. La madre del niño ha recibido mensajes de aliento y solidaridad de muchas personas que han compartido sus propias experiencias de injusticia, lo que ha creado un sentido de comunidad y lucha en torno a este caso. "No somos solo una familia sufriendo, somos una comunidad que se une para exigir un cambio", comentó Irene, destacando la importancia de la visibilidad y el apoyo en su búsqueda de justicia. La comunidad espera que su voz sea escuchada y que las autoridades actúen en consecuencia para proteger a los más vulnerables.