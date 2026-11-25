El jefe de Gabinete expuso ante la Cámara alta, donde responde más de 1.200 preguntas de los distintos bloques políticos. Destacó las exportaciones, la reforma laboral y las inversiones en salud, y cuestionó la situación económica que recibió el oficialismo.

Hoy 16:29

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brinda este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores de la Nación, en el marco de una sesión informativa especial en la que responde más de 1.200 preguntas de los distintos espacios políticos, vinculadas a la economía, la salud y la política interior.

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La presentación del funcionario responde a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional y constituye su primera exposición de este tipo desde que asumió el cargo, el pasado 30 de junio, tras la salida de Manuel Adorni.

Durante el inicio de su discurso, Santilli cuestionó la situación que, según consideró, atravesaba el país al momento de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

“Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en plena debacle, un país que había dejado de creer en sí mismo, un país en coma farmacológico”, expresó el funcionario.

En esa línea, defendió las políticas implementadas por el Ejecutivo y destacó la figura del mandatario nacional. “Milei logró en dos años lo que a otros les llevó diez o veinte, por eso el mundo todavía se sorprende. Por eso el Presidente hoy es un líder mundial”, manifestó.

Los números de la economía y las exportaciones

El jefe de Gabinete cuestionó a la gestión anterior y enumeró las distintas emergencias que, según sostuvo, heredó el actual Gobierno en materia económica, financiera, previsional, sanitaria, social y energética.

Asimismo, destacó el desempeño de las exportaciones argentinas durante 2026 y aseguró que el país se encamina a alcanzar una cifra histórica.

“En lo que llevamos de este año, hemos exportado 87 mil millones de dólares en diez meses, y vamos rumbo a superar los 100 mil millones de dólares en el año”, indicó Santilli.

Salud, seguridad y reforma laboral

En materia sanitaria, el funcionario resaltó las inversiones realizadas en el Hospital Garrahan y aseguró que la institución puso en marcha el mayor plan de inversión de su historia. “Poner en orden e invertir es una estrategia que salva vidas”, remarcó.

Respecto de la seguridad, Santilli reivindicó las políticas impulsadas por el oficialismo y recordó una de las principales consignas de Patricia Bullrich: “Hoy el que las hace las paga”.

Por último, defendió la aprobación de la reforma laboral y destacó el trabajo conjunto con los gobernadores y legisladores para avanzar con las iniciativas del Ejecutivo.

“Todos los gobiernos prometieron la modernización laboral, hoy es ley”, sostuvo, y agregó: “Son leyes que sirven para todo el país, no para un Gobierno”.