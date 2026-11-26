Ya no podemos distinguir a simple vista una imagen real de una intervenida, un montaje engañoso o una creación íntegramente artificial. Cuando la emoción desplaza al dato y se multilplica la manipulación digital.

Hoy 06:54

Por Paloma Fabrykant

Para Clarín

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El otro día estaba scrolleando —ya sé que hay que parar de scrollear, eso lo hablamos la próxima— cuando me apareció un video fabuloso. Era una mujer cincuentona haciendo ejercicio en su casa, con un equilibrio y una flexibilidad envidiables. Como vengo buscando estrategias para sostener la actividad física en la segunda mitad de la vida, me interesé por la descripción. Quería saber qué hacía esta señora para mantenerse así. La lista incluía lo que todos sabemos: ejercicios de fuerza, caminatas diarias, ocho horas de sueño. Pero después comenzaba un inventario de suplementos nutricionales que, según ella, la habían rescatado del desgano y la fatiga para devolverle la concentración y el rendimiento. En el siguiente video hacía la vertical con tal destreza que ni tocaba el piso. No me hizo falta verle el sexto dedo para darme cuenta de que era una IA.

Sí, me embaucaron. Pero el problema no es solamente la proliferación de estafas destinadas a esquilmar señoras crédulas en la perimenopausia.

Los perfiles falsos y los contenidos fabricados se han colado tan eficazmente en las redes y en nuestra vida cotidiana que hasta periodistas y funcionarios han caído en el bait.

Las noticias falsas existieron siempre, pero hasta hace poco, las fotografías y las filmaciones funcionaban como una prueba fehaciente de que algo realmente había sucedido. Hoy ya no podemos distinguir a simple vista una imagen real de una intervenida, un montaje engañoso o una creación íntegramente artificial. Ver ya no alcanza para creer.

Se habla de posverdad para describir una época en la que la frontera entre los hechos comprobables y las creencias personales se vuelve cada vez más difusa.

Ya no importa tanto que algo sea cierto como que esté bien presentado, confirme lo que pensamos, nos enoje o nos conmueva.

La emoción desplaza al dato: una noticia falsa que provoca indignación circula mucho más rápido que una que informa. Y cuanto más se repite, más verdadera parece.

A eso se suma el funcionamiento de los algoritmos, que seleccionan los contenidos según nuestros gustos y preferencias, siguiendo huellas que nosotros mismos dejamos, y nos encierran en burbujas cada vez más aisladas, rodeados de información que confirma nuestras certezas, aunque estas sean completamente falaces.

Ya no se trata solamente de noticias falsas, sino de una vulnerabilidad cada vez mayor frente a la manipulación digital.

Volviendo a la señora que vendía suplementos, siempre existieron este tipo de trampas. Pero al menos antes necesitaban una mínima dosis de realidad para resultar convincentes. Sinceramente, me hubiera encantado que esa dama elegante y elástica, con su rodete canoso y su mat de yoga, existiera. Conocerla, preguntarle qué hacía, que me enseñara su rutina. Pero ni ella, ni sus calzas verde agua, ni su método de entrenamiento existen en el mundo real. Y me inquieta pensar cuántas otras cosas que doy por sentadas, tampoco.