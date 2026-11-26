“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó el ministro Luis Caputo intentando llevar tranquilidad para apaciguar la mala reacción del mercado justo en la semana en la que se conoció el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, noticia con la que se cerró el balance del tercer trimestre y que confirmó de manera oficial que la economía entró en recesión técnica. Del mismo modo que suele hacer el presidente Javier Milei, el ministro relativiza los indicadores oficiales cuando no son favorables.

Hoy 07:11

Por Daniel Santa Cruz

Para La Nación

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Milei dijo hace poco que “los indicadores están arrojando cualquier cosa”, es decir, los descalifica cuando son malos, pero los celebra excesivamente cuando alguno de ellos lo favorece. Esta estrategia del gobierno va de la mano de otra, también engañosa, que es la de presentar los números de la economía de una manera que parezcan favorables, cuando en realidad no lo son, pero con una lectura sesgada, acomodándolos a su conveniencia, ocultando unos y ponderando otros. Así presentan escenarios llenos de títulos positivos pero que no condicen con la realidad. Como dijo el economista liberal Roberto Cachanosky, ayer en Radio República: “Torturan los números hasta que digan lo que ellos quieren que digan”.

Estas estrategias pueden ser útiles a cualquier gobierno, pero son perecederas, se vencen cuando la realidad deja de golpear las puertas del imaginario colectivo y decide entrar para quedarse conviviendo allí, al menos, un buen tiempo. Varios economistas y analistas explicaron hasta el hartazgo el significado de la “recesión económica”: técnicamente es una fase de contracción del ciclo económico caracterizada por una caída generalizada de la actividad de un país por dos trimestres consecutivos. Justo los primeros seis meses de los 18 de bonanza que presagió el ministro Caputo: “van a ser los mejores 18 o 20 meses de las últimas décadas” dijo. Un buen ejemplo para mostrar que la realidad, tarde o temprano, expone al relato. Ya suena a simplismo infantil poner la culpa afuera, entre el “riesgo Kuka”, los factores externos, la guerra, el petróleo, etc. Países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile, manejan estas situaciones sin recesiones ni ciclos negativos. Sus gobiernos se mueven, buscan alternativas, hacen política hacia adentro y hacia afuera, porque gran parte del problema que afecta a la economía argentina, sin contar con la “pesada herencia” que todos los presidentes adujeron recibir, viene por la falta de actividad política del gobierno de Milei, prácticamente desde que asumió.

La “recesión política” no es un término técnico de los politólogos o de los analistas de escenarios políticos; no es considerada una categoría oficial de las ciencias políticas y sociales, pero bien puede utilizarse de forma metafórica, coloquial o en el debate público para referirse a un estancamiento de la actividad política, una pérdida de impulso o legitimidad de un gobierno o espacio político, o como producto del mismo impacto político que puede generar en un gobierno, lo que veíamos venir hace meses, una recesión económica. Hasta hace poco, la “recesión política” no se notaba en el oficialismo porque también era víctima de ella la oposición, pero las cosas comenzaron a cambiar, y cuando uno de los lados se activa se expone aún más al que no sabe despertar a tiempo. La “recesión política” en un gobierno se demuestra cuando no parece mostrar alternativas al camino adoptado y, cuando aparecen los reclamos, en lugar de buscar soluciones se empecinan en sostener lo que demostradamente no funciona. La euforia desbordante de la personalidad del presidente Milei tiene mucho que ver con esto y contagia al resto. Milei prefiere demostrar que su teoría es cierta y que él siempre tiene razón antes de ceder a algún reclamo o presión, algo que todo buen líder debe saber manejar. La democracia exige ese tipo de transacciones ideológicas y políticas, el fanatismo unidireccional solo aplica a los emperadores, a quien nadie pude rebatirle un argumento o una decisión. Esto, más temprano que tarde, genera pérdida del apoyo ciudadano, esa es la primera reacción social, algo de manual para quien sepa leer determinadas situaciones conflictivas. Las sociedades democráticas valoran las convicciones, pero menosprecian la tozudez y, también, se pierde capital político porque detrás del enojo social se ubican en la fila de retirada los aliados, que comienzan a tomar distancia, porque por más que se los disfrace, en política siempre existieron los “burreros” que solo juegan al “caballo ganador”, pero, cuando éste deja de ser favorito, aparecen para ellos otros horizontes tentadores, otras carreras donde participar.

Al presidente Milie no le gusta la política, lo fastidia, delega en su hermana Karina, que no sabe o carece de experiencia, que termina delegando en la familia Menem, sus ídolos de juventud. El resto teme hacer o decir. Los hermanos del poder no son muy receptivos a iniciativas ajenas. Una de las pocas dirigentes que advierte este estancamiento producto de la “recesión política” es Patricia Bullrich. Es la única que sabe y está convencida de que no existe ningún tipo de posibilidad de que el peronismo vaya dividido el año próximo, una de las cartas con la que sueñan la mayoría de los libertarios: “suspendemos las PASO, aliados al PRO y con algunos gobernadores sacamos 40 puntos y más de 10 al PJ que va dividido, ganamos en primera vuelta”, dicen en confianza a quien le pide una explicación sobre la estrategia electoral. Parece más un deseo que la construcción de un hecho político. Obviando que también comenzaron a perder su reputación como “anti casta” con algunos hechos de corrupción conocidos que dan cuenta de eso que, sumados a embates de poder abusivos que no estaban en su credo, los expuso aún más. Como la iniciativa de suspender las primarias solo por un turno lectoral con la intención de perjudicar a la oposición para que no pueda ordenarse, este gesto de casta rancia encuadraría en la categoría “Gildo Insfrán”, en una hipotética escala de abuso institucional. Ni a la ley de Soberanía por Malvinas le pusieron el empeño, el trabajo y las ganas que tiene la ley de reforma electoral. Bullrich cree que hay que salir de la agenda dura de Milei y hacer más política y, para desagrado de Presidente, es la única dirigente libertaria que crece en la opinión pública. Ya podría decirse que son un “matrimonio político por conveniencia”, se diferencian, pero se necesitan.

Esta semana, Agustín Rossi les hizo llegar a varios dirigentes del PJ su propuesta de internas abiertas, con utilización de padrón electoral, para elegir al candidato del PJ. La propuesta incluye que cada candidato financie con dinero de campaña la implementación del acto electoral, que se elija con boleta única solo candidato a presidente y que luego éste elija a su vice y que cada provincia arme sus listas de representantes al Congreso. Por su parte trascendió que Sergio Massa quiere revolucionar la elección interna con el uso de un dispositivo móvil, con base de datos del RENAPER, para acceder a una app. Se llamaría el “Voto Face ID” validando la identidad de los votantes con reconocimiento facial y de la Justicia Electoral para supervisar el procedimiento. Lo cierto es que existe un compromiso tácito entre todas las corrientes internas del PJ: hoy están abiertos a discutir las formas, pero todos aseguran que van a ir unidos a las elecciones. El gobierno insiste en que el posible regreso al poder del PJ sería un riesgo que asusta a los mercados, pero sin política, sin plan B, deberán esforzarse mucho para explicar cómo funciona Wall Street para convencer votantes en el conurbano bonaerense.

En la UCR también hay movimientos. El joven presidente de la UCR Leonel Chiarella quiere revitalizar al radicalismo y lograr que tenga un candidato propio en 2027. Recorre el país con esa idea y esta semana impulsó con la Fundación Alem un seminario sobre las políticas sociales de los gobiernos radicales con los ministros de las cinco provincias que gobiernan y un exigente curso de formación para líderes juveniles y de la Franja Morada de todo el país por el que pasaron en tres días, Maximiliano Pullaro, Ricardo Gil Lavedra, Martín Lousteau, Pablo Juliano, Karina Banfi, Mariela Coletta y Diógenes González, estos últimos exponentes de los tres bloques en los que se divide la UCR en la Cámara de Diputados y que Chiarella logró que compartan una mesa. Incluso para una instancia de negociación, a la UCR no le conviene la diáspora y, en la medida en que bajen las acciones libertarias, muchos de los que se acercaron al gobierno, como los gobernadores, ya comenzaron a tomar distancia cuando decidieron desdoblar las elecciones provinciales. De esa manera las nacionales no los tendrán traccionando votos para ningún líder ajeno. No es poco para un partido que viene golpeado, pero que sigue gobernando cinco provincias, 500 municipios y varias universidades nacionales.

Además, el próximo viernes 27, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se realizará durante toda la jornada el seminario “Coordinar para Ganar”, donde expertos internacionales y argentinos analizarán cómo se le ganó a la extrema derecha en distintas partes del mundo y si es posible replicar esos modelos de articulación política en Argentina. Expondrán expertos internacionales y cerrarán el encuentro Martín Lousteau, Gabriel Katopodis, Guillermo Michel y Juliana Di Tullio, entre otros dirigentes argentinos. Posiblemente sean rivales en una primera vuelta, pero el motivo del encuentro es acercar posiciones y acuerdos para derrotar a la “extrema derecha”, es decir, al modelo libertario. ¿Saldrá de allí la idea de un posible acuerdo de balotaje anticipado?

Esta actividad opositora, ese interés por recuperar el poder expone aún más el quietismo libertario. Desde hace un año que solo les hablan a sus propios convencidos. La “recesión política” los volvió endogámicos, se hablan y se convencen entre ellos, no tienen un discurso para la sociedad, una solución para los jubilados, para los desempleados, para las PyMES, para las demandas de la educación y la salud pública. Solo existe el crayón rojo para tachar gastos sociales, el verde para resaltar gastos como el de la SIDE y el alineamiento entusiasta detrás de Donald Trump. Una receta que supo dar buenos resultados, pero, como la definición de “recesión técnica” utilizada por el ministró Caputo, para un sector importante de la sociedad, también comienza a sonar arqueológica.