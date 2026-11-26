La historia de superación de un niño de 11 años basada en la vida del propio director, Louis Clichy, y que está nominada a los Premios del Cine Europeo.

Hoy 07:18

Por Mariona Borrull

Para Fotogramas

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Primera película de Louis Clichy tras una carrera de encargos, 'Iron Boy' pertenece a aquel cine europeo adulto que arma la animación como tilde expresionista minimal para un dispositivo realista. Chocolate negro dentro de una técnica pop, a esta estirpe la conocemos por 'Arrugas' (2011), o 'Josep' (2020), o la que hoy nos ocupa, que ganó el Premio del Público y el Especial del Jurado en Annecy.

Entre los pasajes del ruralismo y las voladas libres del musical, Clichy se empecina en metaforizar los descalabros de su protagonista –un niño al que amarran a un aparatoso esqueleto de hierro por parche psicológico– haciendo que, a cada berrinche, el mundo se incline y tambalee (literalmente). Acuarela y tinta china, sin duda una pieza bonita, 'Iron Boy' avanza con el músculo de una tricolometría estable, sin fugas, incluso algo claustrofóbica por su tendencia a relamer el movimiento. Tan diferente al perfeccionismo de Pixar, no es.

Autobiografía a cal y canto, intimidad con seguro y bajo la sombra tranquila de 'La mercancía más preciosa' de Michel Hazanavicius. La película emocionará, eficaz, a quien se disponga a leerse por entre los pliegues de esta saga familiar: con un padre autoritario pero roto, un deslumbrante amor de juventud y la pasión por salvavidas personal. Tampoco es que apunte la notable 'Iron Boy' a escribirse vertiginosa o renovadora dentro del 'coming-of-age', si bien lo agradeceríamos. Hay que verla, en todo caso, para afirmar la diversidad y el músculo del cine de dibujitos adulto.

Para revalidar la buenísima salud de la animación actual.