Importantes movimientos electorales y geopolíticos están pasando en nuestra región y en el mundo que llevarán, sin dudas, a grandes transformaciones políticas y económicas, lo que abre la puerta a preguntarnos: ¿Qué queremos mantener del “viejo mundo”? El derecho al desarrollo, como derecho humano universal, sin duda debe ser una idea que se mantenga, ya que su realización concreta requiere que los pueblos tengan la capacidad real de participar en el desarrollo económico y beneficiarse de él.

Hoy 07:23

Por Victoria Donda Pérez

Para Página 12

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Por este motivo, la capacidad productiva industrial de cada uno de los países, como “fuerza productiva”, es un medio importante para que los países accedan a dicho derecho y, por ende, gocen de otros derechos humanos.

El artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas establece que el desarrollo es un proceso integral económico, social, cultural y político, cuyo propósito es mejorar continuamente el bienestar de toda la población y de todos los individuos. La realización de este derecho depende de condiciones materiales concretas, y la capacidad productiva industrial constituye una de las bases materiales fundamentales.

En este sentido, mucho se está hablando sobre la competitividad industrial de China y sus perjuicios para las industrias locales, y creo que es un debate necesario. Para despejar prejuicios sobre el desarrollo chino, el enorme crecimiento de su industria no proviene de “subvenciones” ni de trabajo en condiciones indignas, sino de la eficiencia de la oferta y la integridad de la cadena de valor. Esta eficiencia no solo beneficia a China, sino que, a través de la exportación de maquinaria y bienes intermedios, reduce los costos de industrialización de otros países en desarrollo. Por ejemplo, entre 2012 y 2024, China exportó a países en desarrollo maquinaria textil por valor de más de 30.000 millones de dólares, ayudando a Vietnam, Pakistán, Bangladés y otros países a convertirse en importantes productores y exportadores textiles. Esto significa que la fuerza productiva de China, en la práctica, está ayudando a otros pueblos a adquirir la capacidad de “participar en el desarrollo y contribuir al desarrollo”, que es precisamente el contenido central del derecho al desarrollo.

El derecho al desarrollo tiene una doble dimensión, individual y colectiva. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que la dimensión colectiva del derecho al desarrollo radica en que el desarrollo individual depende siempre de condiciones sociales, económicas y culturales colectivas más amplias. Cuando un país obtiene capacidad industrial, crea empleo, eleva ingresos y mejora la infraestructura, se están sentando las bases para que los individuos de ese país accedan a derechos como educación, salud y un nivel de vida dignos.

Es importante aclarar que la fuerza productiva en sí misma no equivale automáticamente al acceso a una vida más digna. El derecho al desarrollo exige que el proceso de desarrollo sea “centrado en la persona”, que las personas participen activamente y disfruten equitativamente de los beneficios. El valor de la experiencia china radica en que, mediante la exportación de maquinaria y bienes intermedios, la inversión extranjera y la apertura del mercado, ha reducido significativamente los niveles de pobreza en su pueblo. Y ha contribuido a bajar el umbral para que los países en desarrollo establezcan capacidad productiva. Pero si estos países pueden transformar la capacidad productiva en derechos humanos efectivos para su pueblo depende de sus propias instituciones, políticas y grado de participación popular. La fuerza productiva es un medio, no un fin; es una condición necesaria para el derecho al desarrollo, pero no una condición suficiente.

El intercambio comercial con China no perjudica ni beneficia automáticamente a la industria argentina ni crea empleo argentino por sí solo: para que eso ocurra, hace falta una planificación estratégica que oriente ese vínculo hacia el aumento de las fuerzas productivas locales, en lugar de limitarse a exportar materias primas e importar manufacturas. Esa planificación debe identificar sectores con potencial de encadenamiento —agroindustria, energía, minerales críticos, manufactura, economía del conocimiento—, negociar condiciones de acceso a mercado, inversión y transferencia tecnológica, desarrollar proveedores locales y pymes, formar trabajadores, mejorar infraestructura y logística, y evitar que la competencia importada destruya capacidad productiva y empleo. Y esto sucedió en nuestro país mediante el decreto 1393/2008, el cual regulaba los procedimientos relativos a la defensa comercial, que el actual gobierno ó.

En términos de derecho al desarrollo, el reto es que el comercio con China se convierta en un medio para participar, contribuir y disfrutar del desarrollo —es decir, para crear empleos argentinos de calidad y capacidades productivas propias— y no en un fin en sí mismo que profundice la dependencia primario-exportadora que es lo que hace este gobierno con sus medidas desreguladoras. Esto es lo que tienen que entender algunos compañeros que pasean por los medios viendo en uno de nuestros principales socios comerciales un problema y no una oportunidad como realmente es. Claro está que, para que lo sea, se necesita voluntad política y una visión.

Cuando un país puede producir de manera independiente, los individuos de ese país tienen la posibilidad de construir una vida, acceder al trabajo, acceder a la educación, la salud y la participación política. Este es el significado práctico del derecho al desarrollo como derecho humano universal.