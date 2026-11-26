Además, llegan la animación Hechizo: Bienvenidos a Hexe y el documental Bichos del Mar. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 08:59

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso son tres las novedades que engrosarán la grilla de propuestas. En primer lugar llega "La nueva Focker", una nueva entrega de la comedia popularizada por Robert De Niro y Ben Stiller. Pero además, se suma la animación "Hechizo: bienvenidos a Hexe" y el interesante documental "Bichos de mar".

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La nueva Focker . Henry, hijo de Greg y Pam Focker, se enfrenta al caos familiar cuando decide casarse con una mujer de carácter fuerte que parece ser totalmente incompatible con él.

Hechizo: bienvenidos a Hexe . La película sigue a un adolescente y su madre que descubren que sus rarezas son en realidad magia oculta que los transporta a un mundo donde la magia puede tener rienda suelta.