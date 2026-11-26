El hecho se registró en la intersección de avenida Los Molinos y Honduras. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15 durante patrullajes preventivos en el barrio Río Dulce. Dos hombres abandonaron la mercadería y escaparon al advertir la presencia policial.
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El hecho se registró en la intersección de avenida Los Molinos y Honduras. Allí, personal de las unidades motorizadas observó un camión blanco, aparentemente marca Scania, con una lona verde, que circulaba en sentido sur a norte. A su costado, dos individuos caminaban en la misma dirección mientras retiraban elementos de la carga del vehículo.
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Al advertir la presencia de los uniformados, los sujetos arrojaron dos cajas de cartón marrones, cerradas y selladas, y escaparon en dirección al barrio Río Dulce.
Los efectivos procedieron al secuestro preventivo de ambas cajas y las trasladaron a la dependencia policial. En tanto, el camión continuó su marcha sin detenerse.
Tras tomar conocimiento del procedimiento, el fiscal de turno dispuso que los bienes permanezcan secuestrados preventivamente y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la colaboración del personal de los puestos limítrofes, con el objetivo de identificar el camión y establecer la procedencia de la mercadería.
Asimismo, se llevan adelante tareas investigativas para identificar y localizar a los dos hombres que habrían participado en el ilícito