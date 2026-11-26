El hecho se registró en la intersección de avenida Los Molinos y Honduras. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15.

Hoy 09:18

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15 durante patrullajes preventivos en el barrio Río Dulce. Dos hombres abandonaron la mercadería y escaparon al advertir la presencia policial.

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El hecho se registró en la intersección de avenida Los Molinos y Honduras. Allí, personal de las unidades motorizadas observó un camión blanco, aparentemente marca Scania, con una lona verde, que circulaba en sentido sur a norte. A su costado, dos individuos caminaban en la misma dirección mientras retiraban elementos de la carga del vehículo.

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Al advertir la presencia de los uniformados, los sujetos arrojaron dos cajas de cartón marrones, cerradas y selladas, y escaparon en dirección al barrio Río Dulce.

Los efectivos procedieron al secuestro preventivo de ambas cajas y las trasladaron a la dependencia policial. En tanto, el camión continuó su marcha sin detenerse.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, el fiscal de turno dispuso que los bienes permanezcan secuestrados preventivamente y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la colaboración del personal de los puestos limítrofes, con el objetivo de identificar el camión y establecer la procedencia de la mercadería.

Asimismo, se llevan adelante tareas investigativas para identificar y localizar a los dos hombres que habrían participado en el ilícito