Un grupo de delincuentes, uno de ellos armado con un cuchillo, intentaron sustraerle a un hombre su teléfono celular mientras se encontraba en la plaza del Viaducto en calles Roca y Arenales.

Hoy 09:18

Un rápido despliegue policial permitió a los efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral localizar y detener a tres arrebatadores, recuperar bienes denunciados como robados y secuestrar un arma blanca vinculada a los ilícitos investigados.

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La intervención se inició durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre de 43 años denunció que un grupo de jóvenes, uno de ellos armado con un cuchillo, intentaron sustraerle su teléfono celular mientras se encontraba en la plaza del Viaducto, ubicada en inmediaciones de las calles Roca y Arenales.

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Mientras se realizaban las averiguaciones, los efectivos tomaron conocimiento de un segundo hecho ocurrido en la misma zona. En esta oportunidad, un hombre de 32 años informó que sujetos con características similares le habían sustraído un teléfono celular marca Infinix GT y un parlante portátil JBL, ambos de color negro.

Con los datos aportados por las víctimas, efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del barrio Juan XXIII. Las tareas permitieron localizar a cuatro hombres cuyas características coincidían con las descriptas por los damnificados.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el teléfono celular y el parlante, además de secuestrar un cuchillo tipo Tramontina que habría sido utilizado para cometer los ilícitos.

Informada de lo sucedido, la fiscal de turno dispuso la aprehensión de tres involucrados, quienes fueron alojados en sede policial .