Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a los trabajadores atrapados a unos 100 metros de profundidad.

Hoy 08:58

La tragedia en una mina de la provincia de Java Occidental, Indonesia, continúa agravándose. Las autoridades confirmaron que ya son 16 los trabajadores hallados sin vida, mientras que otros 10 permanecen desaparecidos bajo tierra, luego de que las fuertes lluvias provocaran una inundación en el lugar.

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El portavoz de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, confirmó la extracción de 16 cuerpos. Sin embargo, el reporte matutino de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) contabilizaba 13 cuerpos evacuados, de los cuales seis ya habían sido identificados por el equipo forense.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda para intentar localizar a los trabajadores que continúan atrapados en el interior de la excavación.

Las dificultades para rescatar a los mineros

Los trabajos de rescate comenzaron con el bombeo de agua del pozo durante la madrugada del miércoles. La excavación tiene aproximadamente 100 metros de profundidad, lo que representa una dificultad adicional para los equipos que participan del operativo.

Las tareas se desarrollan en condiciones complejas debido al elevado nivel del agua, los accesos estrechos, el terreno resbaladizo y la escasa iluminación. Por este motivo, las autoridades también priorizan la seguridad de los rescatistas.

El accidente ocurrió el lunes, cuando las fuertes precipitaciones provocaron el desborde del río Ciseureuh, cuyo caudal ingresó a la mina e inundó los sectores donde trabajaban los mineros.

En medio de la tragedia, 11 trabajadores lograron escapar de una zona de la excavación antes de que el agua inundara el pozo. Las autoridades continúan con el operativo para encontrar a los otros 10 desaparecidos y avanzar en la recuperación de las víctimas.