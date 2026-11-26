La dirigencia del Millonario mantiene negociaciones con el entorno del arquero para extender su vínculo y mejorar sus condiciones salariales. El contrato actual vence en diciembre de 2027.

Hoy 12:40

Mientras se prepara para enfrentar a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, River Plate comenzó a trabajar en el armado del plantel para la próxima temporada y una de sus prioridades es la renovación del contrato de Santiago Beltrán.

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La dirigencia mantuvo distintas reuniones con el entorno del arquero de 22 años y las negociaciones avanzaron favorablemente, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. La propuesta contempla una importante mejora salarial, acorde al protagonismo que adquirió en el primer equipo.

La intención del Millonario es garantizar la permanencia del futbolista, al menos, hasta mediados de 2027. Incluso, la institución no descarta concretar una transferencia al fútbol europeo durante el próximo mercado de pases, con la condición de que el arquero permanezca en Núñez hasta junio.

Esta posibilidad también está vinculada con las negociaciones por Yassine Bounou. El experimentado arquero marroquí de 35 años difícilmente pueda desvincularse del Al-Hilal en enero, por lo que su eventual llegada podría concretarse durante el segundo semestre de 2027.

Beltrán se convirtió en una de las grandes apariciones de River durante esta temporada. Tras asumir la titularidad por una lesión de Franco Armani, logró consolidarse bajo los tres palos y acumula 46 partidos disputados, 37 goles recibidos y 19 vallas invictas.

Sus actuaciones también le permitieron ganarse un lugar en las convocatorias de Lionel Scaloni y debutar con la Selección Argentina, un crecimiento que despertó expectativas sobre su futuro y llevó a River a acelerar las gestiones para renovar su contrato.