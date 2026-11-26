El director técnico acordó su salida del Globo tras la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura. Ahora aparece como el principal candidato para asumir en el Matador.

Hoy 13:07

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán este jueves, luego de mantener una reunión con el presidente de la institución, Abel Poza, en la que ambas partes acordaron ponerle fin a su vínculo.

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La salida del director técnico de 48 años se produjo después de la eliminación del Globo en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, instancia en la que cayó por 2 a 1 frente a Instituto en Córdoba.

De esta manera, Martínez cerró su segundo ciclo en el conjunto de Parque Patricios, al que había regresado en enero de este año. En esta última etapa dirigió 37 partidos, con 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

Con su salida de Huracán confirmada, el entrenador se posicionó como el principal candidato para asumir en Tigre, que terminó la temporada bajo la conducción interina de Juan Carlos Blengio tras la partida de Diego Dabove en octubre.

Martínez cuenta con un antecedente destacado en el conjunto de Victoria, donde dirigió 111 encuentros entre 2021 y 2023 y consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Mientras Huracán deberá comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la próxima temporada, Tigre podría apostar por el regreso de un técnico que dejó buenos recuerdos en la institución.