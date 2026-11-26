La Liga Profesional adelantó una hora y media el encuentro que se disputará este domingo en La Bombonera. El Xeneize tendrá luego la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero.

Hoy 12:26

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves una modificación en la programación del encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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El compromiso, que inicialmente estaba previsto para las 22, finalmente se disputará este domingo 29 de noviembre desde las 20.30 en La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.

La modificación se conoció luego de que la organización eliminara el primer cronograma difundido el miércoles por la noche, tras la victoria del Xeneize por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia, que completó el cuadro de los cuartos de final.

El adelanto le permitirá al equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena contar con algo más de tiempo de recuperación en medio de una exigente seguidilla de partidos. El próximo miércoles 2 de diciembre deberá enfrentar a Platense en Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina.

Por su parte, Gimnasia llega a esta instancia tras superar por 4 a 2 a Newell's en La Plata y buscará dar el golpe como visitante ante el flamante campeón de la Copa Sudamericana.

El ganador del encuentro se medirá en las semifinales del certamen con el vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central, que jugarán el mismo domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito.