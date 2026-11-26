Haas anunció la continuidad de Oliver Bearman y completó la nómina de los 22 corredores que disputarán la próxima temporada. El argentino seguirá formando dupla con Pierre Gasly en Alpine.

Hoy 13:24

La Fórmula 1 ya tiene confirmados a todos los pilotos que participarán de la temporada 2027, luego de que Haas oficializara este jueves la renovación del contrato del británico Oliver Bearman por un año más.

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El anuncio se produjo en la previa del Gran Premio de Qatar y puso fin a varias semanas de incertidumbre sobre el futuro del joven piloto, quien compartirá equipo con el brasileño Rafa Câmara.

Ayao Komatsu, director de la escudería estadounidense, destacó la evolución, el compromiso y la capacidad de Bearman, además de resaltar el potencial de la dupla que tendrá el equipo durante la próxima temporada.

De esta manera, quedaron definidas las 22 butacas de la máxima categoría del automovilismo mundial, con la presencia del argentino Franco Colapinto, quien continuará representando a Alpine junto al francés Pierre Gasly.

Todos los pilotos confirmados para la temporada 2027 de la Fórmula 1