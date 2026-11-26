Los dos mediocampistas terminaron con molestias físicas tras la victoria ante Independiente Rivadavia y serán sometidos a estudios médicos. El chileno podría perderse lo que resta del año.

Hoy 12:52

En medio de los festejos por la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, Boca encendió las alarmas por las lesiones de Milton Delgado y Williams Alarcón, quienes debieron abandonar el campo de juego durante el encuentro ante Independiente Rivadavia.

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Delgado sufrió un golpe en una de sus rodillas que le impidió continuar en el partido. Si bien existe optimismo en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, el juvenil será sometido a estudios médicos este jueves para descartar una lesión de mayor gravedad.

El panorama es más preocupante para Alarcón, quien ingresó a los 37 minutos del primer tiempo en reemplazo de Delgado y debió salir pocos minutos después. El mediocampista chileno abandonó el campo de juego entre lágrimas y habría sufrido un desgarro en el aductor.

La situación representa un nuevo contratiempo para el exjugador de Huracán, que volvía a sumar minutos después de un mes y medio de inactividad. Su última presentación había sido el 13 de octubre, frente a Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

En caso de confirmarse la lesión muscular, Alarcón podría despedirse de la temporada. Mientras tanto, el cuerpo técnico aguardará los resultados de ambos estudios para determinar con qué jugadores podrá contar de cara al duelo del domingo ante Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final del Clausura.