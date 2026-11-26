El astro rosarino será una de las grandes figuras del homenaje al Apache, que se realizará el próximo 20 de diciembre en el estadio de Boca y reunirá a estrellas del fútbol mundial.

Hoy 13:36

Lionel Messi volverá a jugar en La Bombonera, esta vez en una ocasión especial. El capitán del Inter Miami participará del partido despedida de Carlos Tevez, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de diciembre.

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El Apache había anunciado la presencia del rosarino durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en Manchester United. Además, adelantó que Juan Román Riquelme también formará parte de la celebración.

El encuentro reunirá a distintas figuras que acompañaron a Tevez durante su extensa trayectoria profesional, tanto en Boca como en los clubes europeos en los que brilló y en la Selección Argentina.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la posibilidad de volver a ver a Messi y Riquelme dentro de una misma cancha, después de haber compartido equipo en el seleccionado nacional.

Tevez, quien anunció su retiro del fútbol profesional en junio de 2022, tendrá la oportunidad de despedirse ante los hinchas de Boca Juniors en el estadio donde inició su carrera y protagonizó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.