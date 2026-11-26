El seleccionado nacional recibirá este jueves a los caribeños desde las 21.40 en Zárate, con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque a la clasificación a Qatar 2027.

Hoy 13:50

La Selección Argentina de básquet afrontará este jueves un compromiso clave en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027, cuando reciba a Bahamas en el marco de la quinta ventana de las Eliminatorias FIBA.

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El encuentro se disputará desde las 21.40 en el Espacio DAM de Zárate, donde el conjunto dirigido por Pablo Prigioni intentará aprovechar la localía para dar un nuevo paso hacia la clasificación a la cita mundialista.

Argentina llega a esta instancia con un registro de seis victorias y dos derrotas, mientras que Bahamas acumula cuatro triunfos y cuatro caídas, por lo que el duelo resulta fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados.

El combinado albiceleste deberá afrontar este compromiso sin dos de sus principales figuras, Facundo Campazzo y el santiagueño Gabriel Deck. Por su parte, el conjunto caribeño tampoco contará con sus principales estrellas de la NBA.

El objetivo del seleccionado nacional es regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en la edición de 2023. Una victoria ante Bahamas le permitirá fortalecer su posición en la tabla y encaminar su clasificación.

Luego de este compromiso, Argentina volverá a presentarse el próximo domingo 29 de noviembre desde las 18.10 frente a Canadá, también en Zárate, para cerrar su participación en la última ventana FIBA del año.