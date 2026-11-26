La directora de Género Lourdes Núñez dialogó con Radio Panorama sobre las conclusiones de la jornada interinstitucional realizada por el 25N. Destacó la necesidad de fortalecer las redes locales, avanzar en protocolos de actuación ante femicidios y poner en marcha la iniciativa "Preguntá por Ángela".

Hoy 13:37

La directora de Género de la provincia, Dra. Lourdes Núñez, dialogó con Radio Panorama y se refirió a los principales desafíos que surgieron durante la jornada de trabajo interinstitucional realizada en el Fórum, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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La funcionaria destacó la necesidad de fortalecer las redes de asistencia en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta las particularidades de cada localidad y los recursos disponibles para abordar situaciones de violencia de género.

"Teníamos que tener esta charla sobre todo por las particularidades del extenso territorio provincial y los recursos de cada localidad. Hacer un mapeo de recursos y sentarnos con los intendentes y comisionados municipales para saber qué recursos tienen para abordar esta temática. Sincerarnos para ver con lo que se cuenta, para ver de qué manera se aborda una situación de violencia de género y poder complementarnos. Nadie trabaja solo esta problemática, pero sí hay redes a reforzar", explicó.

En ese sentido, Núñez remarcó que uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación de las localidades del interior y la ruralidad, donde resulta fundamental que los protocolos provinciales puedan aplicarse mediante redes de intervención locales.

"Hemos hecho hincapié en la ruralidad y el interior. Entender que los protocolos de violencia de género deben ser aplicados y bajados a una red local. Muchos intendentes asumieron hace meses y por eso era importante incluirlos y que estén en esta conversación para sostener o empezar a construir estas redes", señaló.

También valoró la participación de las autoridades municipales y reconoció las dificultades presupuestarias que atraviesan las distintas jurisdicciones. "Hubo una excelente disposición, se habló con sinceridad y sabemos que hay un recorte presupuestario que viene desde Nación y que nos asfixia. Con esa realidad vemos cómo incluir esta problemática para que se encargue de abordarlas", sostuvo.

Protocolos de actuación ante femicidios

Otro de los temas abordados fue la intervención estatal luego de un femicidio. La directora de Género afirmó que cada caso genera preocupación y requiere una respuesta articulada entre distintas áreas del Gobierno.

"Los femicidios nos preocupan y nos atraviesan cada vez que suceden. Intervenimos en cada uno de los casos y consideramos importante establecer un protocolo. Actualmente se brinda asistencia psicológica y muchos casos son de vulnerabilidad extrema, así que coordinamos con Desarrollo Social, pero tenemos en claro que necesitamos protocolizarlo", manifestó.

En relación con la capacitación de los agentes que intervienen en estas situaciones, recordó que la provincia adhirió a la Ley Micaela y que la Escuela de Policía cuenta con una materia específica sobre la temática. Sin embargo, señaló que la formación debe sostenerse de manera permanente y alcanzar a diferentes sectores.

"Estamos capacitando todo el tiempo, con agentes penitenciarios, comisarías, escuelas y es permanente", indicó.

Núñez también expresó su preocupación por el contexto nacional y consideró que determinados discursos públicos dificultan el trabajo de quienes se desempeñan en políticas de género. En ese marco, cuestionó las expresiones que, según sostuvo, deslegitiman los derechos de las mujeres y la eliminación de la figura del femicidio.

La iniciativa "Preguntá por Ángela"

Durante la entrevista, la funcionaria adelantó además que la provincia está habilitada para avanzar en la elaboración de un protocolo vinculado con la iniciativa "Preguntá por Ángela", una herramienta orientada a brindar asistencia a mujeres que atraviesen situaciones de acoso, violencia o vulnerabilidad en establecimientos y eventos.

"Es una ley que en Europa permitió prevenir casos de acosos, violencia y situaciones de trata. Contempla todo, si una mujer se siente en una situación de vulnerabilidad pueda acercarse a alguien de un establecimiento o evento de cualquier tipo, y pueda utilizar el recurso de preguntar por Ángela para recibir ayuda", explicó.

Según detalló, su implementación requerirá una instancia de capacitación y la participación de distintas instituciones para establecer un mecanismo de actuación coordinado.

"Esto va a implicar una fuerte capacitación y ahora estamos habilitados para generar el protocolo que incluye a muchas instituciones", agregó.

Finalmente, Núñez reafirmó la continuidad de las políticas provinciales en la materia y sostuvo: "Santiago del Estero no retrocede en política de género, nos repensamos constantemente y tratamos de abarcar la mayor cantidad de casos posibles".