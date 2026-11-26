El Apache tendrá su último baile el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. La presencia del capitán de la Selección Argentina se suma a la de grandes figuras nacionales e internacionales.

Hoy 14:00

La despedida de Carlos Tevez promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. El Apache tendrá su partido homenaje el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, con una convocatoria de lujo que tendrá a Lionel Messi como principal atractivo.

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La organización confirmó este jueves la presencia del capitán de la Selección Argentina, quien volverá a compartir una cancha con Tevez después de haber coincidido durante varios años con la camiseta albiceleste.

Entre los invitados también aparece Sergio Kun Agüero, compañero del Apache en Manchester City, donde ambos conquistaron la Premier League en la temporada 2011/12. A ellos se suma Martín Palermo, histórico goleador de Boca con quien Tevez levantó la Copa Sudamericana de 2004.

La convocatoria tendrá además dos grandes figuras del fútbol europeo: el italiano Gianluigi Buffon, excompañero del argentino en Juventus, y el inglés Rio Ferdinand, con quien compartió una exitosa etapa en Manchester United, que incluyó la conquista de la Champions League de 2008.

Otro de los protagonistas confirmados es Leandro Paredes, actual capitán de Boca y campeón del mundo con la Selección Argentina. Si bien nunca compartió equipo con el Apache, ambos tienen una fuerte identificación con el conjunto de La Ribera.

Todos los invitados confirmados para la despedida de Carlos Tevez

Lionel Messi.

Sergio Kun Agüero.

Martín Palermo.

Gianluigi Buffon.

Rio Ferdinand.

Leandro Paredes.

A menos de un mes del encuentro, la organización continúa trabajando en la convocatoria de figuras para una jornada que permitirá a Tevez despedirse del fútbol ante los hinchas de Boca en La Bombonera.