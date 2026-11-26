La causa fue caratulada como lesiones graves y también se denunciaron amenazas. El detenido está acusado de golpear a un peluquero de 22 años.

Hoy 14:46

Un joven de 21 años fue detenido este jueves, luego de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, en el marco de una investigación por lesiones graves. Está acusado de haber atacado a golpes a un peluquero de 22 años, provocándole una fractura de tabique nasal.

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El hecho ocurrió el pasado 10 de noviembre, al mediodía, en la esquina de Avellaneda y Los Andes, en el barrio Agua Santa.

Según la denuncia, Héctor Esteban Ontivero habría increpado e insultado a Joaquín Exequiel González, luego de acusarlo de haberle tomado fotografías. Pese a que el peluquero le exhibió su teléfono para demostrar que no tenía imágenes del acusado, la discusión escaló y Ontivero le habría propinado un fuerte golpe de puño en el rostro.

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La situación derivó en una pelea que debió ser interrumpida por transeúntes. Sin embargo, las consecuencias para la víctima fueron graves: debió recibir asistencia médica y un certificado constató la fractura de tabique nasal. En la denuncia también quedó asentada una expresión amenazante que habría pronunciado el acusado durante el enfrentamiento.

Allanamiento y detención

La medida judicial se concretó alrededor de las 10, en una verdulería ubicada en Avellaneda y Los Andes, donde trabaja Ontivero. Allí, los efectivos le comunicaron los motivos del procedimiento y, sin que ofreciera resistencia, hicieron efectiva su detención.

La medida fue dispuesta mediante oficio judicial, con intervención del juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice. La causa tuvo intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater y el procedimiento finalizó con resultado positivo: el acusado quedó detenido mientras avanza la investigación.