Con resultados electorales dispares, los interrogantes sobre las razones del voto en varios países de la región siguen en pie.

Hoy 07:13

Por Eduardo Sguiglia

Para Clarín

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La extrema derecha avanzó en las últimas elecciones sudamericanas. Se impuso en Chile y Colombia, y estuvo cerca de recuperar el gobierno en Brasil. Es cierto que esos triunfos se produjeron en segundas vueltas y por márgenes muy ajustados.

También es probable que su impulso se debilite tras la derrota legislativa de Trump, el principal mentor de estas fuerzas. Pero los interrogantes sobre el apoyo recibido en varios países de la región siguen en pie.

Para abordarlos conviene repasar dos categorías políticas, izquierda y derecha, que las máximas autoridades argentinas confunden o deforman a conveniencia. Ambas surgieron durante la Revolución francesa. En la Asamblea Nacional, quienes defendían transformaciones políticas y sociales se ubicaron a la izquierda del hemiciclo; quienes procuraban preservar la monarquía y el Antiguo Régimen, a la derecha.

Más de dos siglos después, esas categorías han cambiado de significado y de formas de expresión. En la actualidad, buena parte de la derecha más extrema, aunque no constituye un bloque homogéneo, se caracteriza por priorizar los intereses de las grandes corporaciones y del capital financiero por encima de los bienes públicos y los derechos civiles.

Ahora bien, diferentes encuestas y analistas, entre ellos los de la Universidad Católica de Chile, atribuyen el ascenso de la ultraderecha más al voto castigo contra los oficialismos que a las preferencias ideológicas de los electores. En particular, donde hubo administraciones ineficientes, malestar económico y gobernantes que incumplieron sus compromisos.

En América del Sur, el voto castigo estuvo asociado, sobre todo, a la caída de los salarios reales y al deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana. En este sentido, cabe recordar que Chile y Colombia, al igual que Argentina, registraron un escaso crecimiento económico durante la última década. Mientras tanto, la desigualdad y los delitos contra la propiedad aumentaron o se mantuvieron constantes.

En Europa, en cambio, pesaron la mala gestión de los servicios públicos y la crisis de identidad. Por ejemplo, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, los inmigrantes son una ínfima minoría. Aun así, muchos de los trabajadores locales con bajo nivel educativo que votaron por los neonazis de AfD, y que antes lo hacían por la centroderecha (CDU), creen que los habitantes del antiguo Este todavía son considerados personas de segunda y que los inmigrantes les quitan el trabajo.

Por el contrario, allí donde las fuerzas gobernantes impulsaron mejoras para amplios sectores populares, como en la República Dominicana, México o Brasil, el respaldo del electorado se hizo sentir. En México, el oficialismo obtuvo con Claudia Sheinbaum el 60% de los sufragios, y en Brasil, como es sabido, ocurrió una remontada histórica.

El voto castigo se habría reforzado por dos factores adicionales. Uno es la ola opositora que sacudió al mundo después de la pandemia y aceleró el descontento social. Según un informe del Financial Times basado en ParlGov, los oficialismos perdieron desde entonces en el 85% de los países desarrollados y en el 80% de los países de América Latina.

El otro es la creciente influencia de las redes sociales. En estos años, de acuerdo con el sondeo realizado por Laurenz Günther en la Universidad Bocconi, el ecosistema digital facilitó la irrupción de figuras ajenas y críticas del sistema político. A la vez, fortaleció la tendencia del público a percibir el mundo de manera implacablemente negativa.

Con todo, es justo reconocer que los factores mencionados no bastan para explicar por sí mismos el auge de la ultraderecha. Tampoco aclaran por qué buena parte del electorado prefirió esta opción frente a postulantes conservadores, liberales o de izquierda.

Al respecto, se pueden plantear un par de hipótesis. La primera remite a los griegos antiguos: nada surge de la nada. Por tanto, es posible sostener que estos dirigentes ultraderechistas, varios de ellos outsiders que se nutren de las ideas más retrógradas de la Ilustración oscura, son producto del desencanto acumulado por el desempeño de casi todos los partidos tradicionales. A ello contribuyó la incapacidad de las nuevas experiencias políticas para responder a las demandas de la gente común.

Un estudio de Latinobarómetro de 2024 anticipaba este estado de ánimo. Señalaba que el porcentaje de latinoamericanos que admitían ser de derecha o preferían candidatos alternativos había alcanzado su nivel más alto desde principios de siglo. Además, registraba el aumento de la presencia evangélica en relación con la católica.

La segunda hipótesis lleva a reconocer que esos líderes lograron conectar con el malestar de amplias franjas de la población. A partir de un discurso antisistema, confrontativo y con cierta base en la realidad, se apropiaron de viejos problemas irresueltos, como la inflación argentina, y prometieron desmantelar las instituciones que, supuestamente, causaban atraso, desamparo y corrupción.

En cualquier caso, representan una tendencia emergente impulsada por factores internos. No obstante, debido a la volatilidad de los vínculos electorales, su permanencia dependerá más que nada de la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de las mayorías.

En Argentina, tras tres años de dificultades sociales y económicas, el respaldo a la ultraderecha gobernante podría sufrir un pronunciado declive si sus oponentes logran renovar propuestas y figuras que despierten las esperanzas colectivas.