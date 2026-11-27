Los mileístas se parecen en algunas cosas a los peronistas: todos para uno, cada cual para sí mismo. Viven juntos, fingen no conocerse. En el living están los libertarios: odian la igualdad, dicen que oprime a los mejores. A ellos. Creen que es una idea nueva, pero es una idea antigua, de siniestro pedigrí.

Hoy 07:17

Por Loris Zanatta

Para La Nación

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En el estudio, los conservadores. Se pasaron de copas, se dicen liberales. Como sus antepasados, son darwinistas sociales: el que no sale adelante, que reviente. En la cocina, los tradicionalistas. Abstemios y tristes, destilan nostalgia, reclaman jerarquía. En el sótano conspiran los nacionalistas: sueñan con la Argentina potencia, nueva Roma, eterna Esparta. El cuartito está lleno de peronistas. De derecha, claro. Se matan de risa. ¿Y los republicanos? Mileístas buenos, desconocen a sus convivientes. Como ellos, sin embargo, lo que ayer les reprochaban a los demás hoy se lo perdonan a los suyos: abusos de poder, Justicia manipulada, prensa intimidada, casta privilegiada. Cada uno se crea el Milei que le conviene, cada uno se cree el “verdadero mileísmo”, el que tiene todo el poder.

Bromeo, pero a medias. El mileísmo es un híbrido excéntrico, una curiosa mezcla de todas las derechas: globalistas y trumpistas, libertinos y mojigatos, laicos y antiabortistas, cosmopolitas y racistas, todos en la misma casa. Un rejunte antiperonista que de antiperonista no tiene nada, porque, como el peronismo, se cree ungido por Dios, redentor de la patria y conforme a las leyes de la historia. Para convivir hace falta hipocresía. ¿Cómo, si no, podrían convivir un republicano y el Gordo Dan? ¿La Fundación Libertad y la Fundación Faro? Milei recorre las habitaciones. Les da la razón a todos y todos le dan la razón. Lo sirven, pero lo desprecian. Desde que el mundo es mundo, los serviles de hoy son los traidores de mañana.

¿Qué los une? El odio al kirchnerismo, obvio, al peronismo wokista. Pero también un cierto clasismo. Clasismo sin clase, de formas plebeyas. Despojado del mesianismo, que siempre pesca en todas las clases sociales, el mileísmo es una revuelta de las elites. Contra el populismo, elitismo; contra el pobrismo, clasismo. En ese sentido, Milei es el Perón de los poderosos. Nadie, antes que él, les había dicho que la riqueza es virtud y mérito; que el poder es superioridad moral: los ricos producen, los demás garronean; los poderosos son héroes, los demás, parásitos. Lo que antes se callaba lo ha convertido en motivo de orgullo y ostentación. Tanto si la riqueza se ganó con el sudor de la frente como si se heredó sin esfuerzo, si se mereció trabajando o si llegó gracias al poder. Poder sin pudor, exhibido a menudo con arrogancia.

En parte y en dosis homeopáticas es comprensible: ¡ya basta de pobrismo y asistencialismo, de criminalizar el éxito y la prosperidad! Han hecho más daño que la peste. Pero en dosis masivas es una caricatura, es burdo clasismo. ¿Todos nacemos con las mismas oportunidades? ¿Todos tenemos las mismas herramientas para forjarnos nuestro propio destino? El problema es que la ostentación empacha, la prepotencia da náuseas, la arrogancia genera resistencia. El clasismo provoca malestar moral y el malestar moral, rebeldía electoral. Miren a Trump.

Ese malestar explica en parte el enorme impacto del Papa. Hombre de paz, León XIV le infligió al mileísmo, ideología de guerra, su Waterloo. A la hipérbole triunfalista opuso la sencillez; a los monólogos televisivos, la gente en las calles. Los mileístas no se lo esperaban; andan como boxeadores groguis. ¡Qué raro! A mí no me sorprendió para nada. Y soy extranjero. ¿Conocen su país? Sospecho que en la casa del mileísmo se estudia economía, pero se ignora la historiografía; se exagera la importancia de los factores materiales y se descuidan los espirituales. Mientras miden las subidas y bajadas del producto bruto, desatienden el índice de hartazgo moral. ¿Quién no sueña con bajarle los humos al arrogante? ¿Con ver humillado al poderoso? ¿Con desinflar al agresivo? Detrás de toda revuelta social hay un resentimiento moral. Los insurrectos suelen ensañarse con los símbolos del poder y la riqueza ostentada. Así fue también el 17 de octubre: antes de volverse un sistema de gobierno, el peronismo fue el fruto de una fractura moral. Si la reproducís, renacerá. De otra forma, pero por las mismas razones. Y, como entonces, beberá del universo moral nacional católico, el mismo que dio origen al peronismo. ¡Dicen combatirlo, todavía no entendieron por qué nació y hacen de todo por resucitarlo!

¿Y ahora? Es posible que me equivoque, pero por primera vez dudo que haya reelección. El mileísmo es un globo pinchado; en la casa mileísta se respira aire de ajuste de cuentas. El riesgo país, los mercados lo están gritando, se llama Milei, evidentemente inadecuado. De haber desbandada, los más conservadores se irán hacia una derecha más tradicional: nacional y social; los más republicanos intentarán volver a la casa matriz que abandonaron para subirse con armas y bagajes al carro mileísta. ¿Encontrarán quien les crea?

Pero eso es secundario. Lo que de verdad importa es otra cosa. El liberalismo argentino faltó en su momento a la cita con la democracia. Y la democracia, a su cita con el liberalismo. No es una peculiaridad argentina, es un fenómeno muy extendido. Con el peronismo, la democracia fue iliberal; contra el peronismo, el liberalismo se volvió antidemocrático. La decadencia económica es hija de esa fractura política, causa de conflictos interminables e inestabilidad crónica. ¿Cómo salir de ella? En los países donde tuvo éxito, el liberalismo se popularizó. No solo el progresista, también el conservador. Pero al liberalismo popular, igualitario e inclusivo, el mileísmo opone una versión radical del viejo liberalismo elitista. Un elitismo arrogante y clasista que evoca las sociedades estamentales. Se jacta de erosionar el corporativismo, pero es mentira: en lugar de crear instituciones impersonales, transparentes y pluralistas, favorece la concentración del poder económico y la personalización del poder político, un corporativismo de los poderosos.

Profundiza así la fractura que debería sanar, provoca el rechazo que, invocando la democracia, amenaza con sepultar al liberalismo. Se volvería así al punto de partida. Ya lo escribí, me repito: hay algo peor que hacer las cosas mal. Es hacer mal las cosas correctas. Ahora el rey está desnudo. ¿Se habrá dado cuenta?