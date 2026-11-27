Los termenses experimentan un clima cambiante con lluvias ligeras hoy y temperaturas que aumentarán en los próximos días. Se esperan jornadas soleadas y cálidas para el fin de semana.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo hoy, Viernes 27 de noviembre de 2026, se presenta con un chubasco ligero, con una temperatura actual de 18.9 °C que se siente como 20.1 °C. La humedad se encuentra en un 90%, lo que contribuye a una sensación de calor en el ambiente, a pesar de la lluvia que se hace presente.

Para los termenses, la jornada de hoy no solo trae lluvias irregulares en las cercanías, sino que también se espera que la temperatura máxima alcance los 28.2 °C. Esto marca un ligero aumento en comparación con los días anteriores, aunque la inestabilidad climática podría generar sorpresas.

El pronóstico para mañana, sábado 28 de noviembre, indica un día parcialmente nublado, con mínimas de 18.8 °C y máximas que podrían llegar a 32.3 °C. Este aumento en la temperatura sugiere un fin de semana más cálido para los habitantes de la ciudad.

El domingo 29 de noviembre, el clima se presentará soleado, con temperaturas mínimas de 20.8 °C y máximas de 34.8 °C, lo que podría significar un cierre de fin de semana ideal para actividades al aire libre en la ciudad.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es de chubasco ligero, con una temperatura de 18.9 °C. Para los próximos días, se espera una mínima de 18.8 °C y una máxima de 32.3 °C para mañana, y un día soleado el domingo con temperaturas que pueden alcanzar 34.8 °C.

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