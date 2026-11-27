Los bandeños enfrentarán una jornada marcada por la llovizna ligera y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 28 grados. Se prevé un fin de semana de variaciones climáticas.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con una llovizna ligera que acompaña la jornada. La temperatura actual se sitúa en 20.5 °C, lo que proporciona una sensación térmica de 20.4 °C, ideal para quienes buscan un clima fresco.

Con una humedad del 77%, el ambiente se siente un poco más pesado, pero el viento de 11.2 km/h del sureste podría aportar algo de alivio a los bandeños. La combinación de estos factores crea un día en el que la lluvia será la protagonista.

El pronóstico para hoy indica lluvia irregular en las cercanías, con una mínima de 20.2 °C y una máxima que alcanzará los 27.9 °C. Es un día para tener a mano un paraguas y disfrutar de la frescura que ofrece la lluvia.

De cara al fin de semana, el clima cambiará gradualmente. Para mañana, se espera un día parcialmente nublado con mínimas de 17.9 °C y máximas que podrían llegar a 31.8 °C, lo que promete un poco más de calor para los bandeños.

Ya para el domingo, el sol hará su aparición con temperaturas soleadas que oscilarán entre los 20.7 °C y 34.6 °C. Mientras tanto, hoy, los bandeños deberán prepararse para una jornada con lluvias y temperaturas agradables que variarán entre 20.2 °C y 27.9 °C.

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