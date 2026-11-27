Luego de conocerse que la provincia alcanzó exportaciones por 1.513 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos diez años, el ministro de Producción destacó el desempeño de los sectores agrícola y porcino y anticipó que 2026 podría marcar nuevos récords.

Hoy 08:08

El récord exportador que alcanzó Santiago del Estero, con ventas al exterior por 1.513 millones de dólares, fue destacado por el ministro de Producción, Néstor Machado, quien analizó el presente de la actividad productiva provincial y anticipó que algunos sectores podrían alcanzar nuevas marcas durante 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el funcionario vinculó estos resultados con una política orientada a fortalecer la producción primaria, generar valor agregado y ampliar la demanda de mano de obra en la provincia.

"Santiago del Estero viene creciendo, es la política que se ha marcado durante varios años. El gobernador Elías Suárez quiere consolidar la producción primaria para que genere valor agregado y demanda de mano de obra en la provincia. Por eso se reitera la importancia de tener territorialidad, apoyando a los productores con la ADT para que todos sean partes de este buen momento", expresó.

Machado remarcó el posicionamiento de Santiago del Estero en la producción agrícola nacional y señaló que la provincia es la principal productora fuera de la zona núcleo en maíz y soja. También destacó el desempeño del trigo durante este año, para el que anticipó una marca récord.

"Cuando se consoliden los datos del 2026 probablemente marque otro récord por los datos que tenemos", afirmó.

El crecimiento del sector porcino

El ministro también puso el foco en la evolución de la actividad porcina y destacó el incremento registrado desde mayo. Según precisó, la faena aumentó un 40%, mientras que la cantidad de kilos vivos creció un 10%.

"Este sector creció mucho por el consumo y se incorporaron productores", explicó Machado, al referirse a la expansión de la actividad y a la participación de nuevos actores en la cadena productiva.

Por otra parte, el funcionario señaló que la provincia cuenta con distintos perfiles productivos, desde pequeñas unidades hasta empresas y multinacionales, y sostuvo que la gestión provincial busca poner especial atención en los productores de menor escala.

"Sabemos que en la provincia hay diferentes tipos de productores, empresas y multinacionales, y en los pequeños productores que es donde nos enfocamos", manifestó.

En ese sentido, mencionó que el gobernador Elías Suárez planteó en el Consejo Económico y Social la importancia de reconstituir la red caminera provincial, una infraestructura clave para el traslado de la producción y la actividad rural.

Machado sostuvo que, en ese marco, se busca garantizar la participación de los productores en distintas instancias de diálogo para conocer sus necesidades y acompañar el desarrollo de cada sector.

Un récord de exportaciones

El dato que motivó el análisis del ministro surge del informe "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a la consultora ECOPOLYS.

El estudio confirmó que la provincia alcanzó exportaciones por 1.513 millones de dólares, el monto más alto de los últimos diez años. La cifra representa un nuevo hito para la economía santiagueña y pone de relieve el peso de su producción en los mercados internacionales.