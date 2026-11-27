El 27 de noviembre de 2014, el arquero le contuvo un penal a Emanuel Gigliotti y fue protagonista de una noche inolvidable en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo ganó con un gol de Leonardo Pisculichi y avanzó a la final de la Copa Sudamericana.

Hoy 00:00

Este viernes 27 de noviembre se cumplen 12 años de una de las noches más recordadas por los hinchas de River Plate. En 2014, el Millonario derrotó por 1-0 a Boca Juniors en el estadio Monumental, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en un encuentro que tuvo como grandes protagonistas a Marcelo Barovero y Leonardo Pisculichi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aquel Superclásico marcó un antes y un después en el ciclo de Marcelo Gallardo, que comenzaba a construir una de las etapas más exitosas de la historia del club de Núñez.

Después del empate sin goles en La Bombonera, la clasificación a la final se definía en el Monumental. Sin embargo, el partido comenzó con una situación inesperada que pudo cambiar por completo la historia.

La histórica atajada de Barovero a Gigliotti

Apenas habían transcurrido 14 segundos del encuentro cuando Ariel Rojas cometió una infracción sobre Marcelo Meli dentro del área y el árbitro sancionó penal para Boca.

El encargado de ejecutarlo fue Emanuel Gigliotti, quien tuvo en sus pies la posibilidad de adelantar al Xeneize en una instancia decisiva.

Pero apareció Marcelo Barovero, quien adivinó la intención del delantero y logró contener el remate para mantener el marcador igualado.

La atajada de Trapito desató la euforia de los hinchas de River y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de aquella Copa Sudamericana.

Su recordado gesto con el dedo después de detener el penal quedó grabado en la memoria de los simpatizantes millonarios.

El gol de Pisculichi que hizo estallar al Monumental

La alegría de River se hizo todavía mayor a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Leonardo Pisculichi apareció para marcar el único gol del encuentro.

El mediocampista sacó un potente remate que venció la resistencia de Agustín Orión y desató la celebración en las tribunas del Monumental.

Con ese resultado, River se impuso por 1-0 y eliminó a Boca de la Copa Sudamericana, consiguiendo la clasificación a la gran final del torneo continental.

Posteriormente, el equipo de Gallardo enfrentó a Atlético Nacional de Colombia y se consagró campeón, poniendo fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El Superclásico que marcó el comienzo de una era

Aquella semifinal no fue una victoria más para River. Representó uno de los primeros grandes triunfos internacionales del ciclo de Marcelo Gallardo, que con el paso de los años se transformaría en uno de los entrenadores más exitosos de la institución.

La actuación de Barovero, el gol de Pisculichi y el festejo de los hinchas en el Monumental quedaron asociados al inicio de una etapa de grandes conquistas.

Doce años después, la atajada de Barovero a Gigliotti sigue siendo una de las jugadas más recordadas en la historia reciente de los Superclásicos, por su importancia deportiva y por todo lo que significó para el futuro del Millonario.