La reconocida obra de Alejandro Casona será presentada por estudiantes del Profesorado de Teatro hoy, a las 20. Las entradas ya están a la venta.

Hoy 09:08

El escenario del ESPEA N.º 1 se prepara para recibir una propuesta teatral cargada de emociones, reflexión y sensibilidad. Hoy, sábado 28 de noviembre, a partir de las 20, estudiantes de la Carrera del Profesorado de Teatro presentarán “Los árboles mueren de pie”, una reconocida obra del dramaturgo español Alejandro Casona.

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La pieza invita a recorrer una historia atravesada por el amor, los vínculos familiares, las ilusiones y los sacrificios que pueden hacerse para proteger los sentimientos de quienes más queremos. Con una combinación de ternura, humor y momentos conmovedores, la obra promete una experiencia especial para los amantes del teatro.

La puesta en escena forma parte del trabajo académico de las cátedras Recursos de la Puesta en Escena, correspondiente a tercer año, y Actuación, de segundo año. De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir con el público el resultado de su formación artística y el compromiso asumido con el lenguaje teatral.

La función se realizará en las instalaciones del ESPEA N.º 1, ubicado en avenida Belgrano Sur 1289.

Quienes deseen asistir podrán adquirir o reservar sus entradas comunicándose al teléfono 385 592 9244.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acompañar esta iniciativa cultural, apoyar el talento de los futuros docentes y artistas y disfrutar de una noche especial en la que el teatro será protagonista.

Una oportunidad para emocionarse, reflexionar y dejarse llevar por la magia de una historia que sigue conquistando al público a través de las generaciones.