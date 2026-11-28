El entrenador del elenco bandeño habló con Somos Deporte y brindó detalles de las agresiones sufridas por la delegación en Río Negro. También cuestionó el accionar policial y aseguró que lo sucedido fortalecerá al plantel de cara a la revancha del domingo por las semifinales de la Reválida del Federal A.

Hoy 09:28

El entrenador de Sarmiento de La Banda, Julio Díaz, brindó detalles de los violentos incidentes que sufrió parte de la delegación bandeña en Cipolletti, Río Negro, durante la noche del viernes, en la previa del partido del domingo por la vuelta de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

En diálogo con Somos Deporte, el director técnico relató cómo se produjo el ataque, denunció que efectivos policiales arrojaron gas pimienta contra futbolistas de Sarmiento y explicó las medidas de seguridad adoptadas después de lo ocurrido.

"Después de lo que pasó anoche, tenemos una guardia policial aquí en el hotel y ahora vamos a ir a entrenar a la cancha de Independiente de Neuquén", explicó Díaz.

“Entre ocho y diez personas nos cercaron”

El entrenador contó que los incidentes comenzaron cuando un grupo de hinchas se acercó al hotel donde se encuentra alojada la delegación santiagueña.

"La verdad que es lamentable todo lo que pasó ayer. Vinieron unos hinchas al hotel a provocar y, por otro lado, nos cercaron a nosotros, que estábamos a una cuadra del hotel: al presidente, a mí, a mi ayudante de campo, Matías Rodríguez, y a Julián Ruiz, que es secretario del club", relató.

Luego, brindó detalles sobre el momento en el que fueron interceptados.

"Estábamos viniendo a comer al hotel y, a media cuadra antes de llegar, entre 8 y 10 personas nos cercaron ahí", señaló.

Díaz también explicó cómo reaccionó para intentar evitar que la situación se agravara.

"Yo traté de esquivarlos, salí corriendo para que ellos quedaran emboscados y fui buscando a los jugadores para equiparar la situación, para que no les pegaran. Y ahí vino la Policía", sostuvo.

Uno de los aspectos más preocupantes del relato estuvo relacionado con la intervención de los efectivos de seguridad.

Según el entrenador, los policías comenzaron a utilizar gas pimienta para dispersar a las personas involucradas, pero terminaron afectando a integrantes del plantel bandeño.

"En realidad, empezaron a disuadir con gases, con gas pimienta, pero el gas pimienta se lo tiraban a los jugadores de Sarmiento", denunció.

El director técnico lamentó profundamente lo sucedido y describió el ambiente que se vivió durante los incidentes.

"Lamentable todo. La verdad que fue un clima tenso, de provocación. Desgraciadamente, estábamos alojados aquí en Cipolletti", expresó.

De todas maneras, señaló que la situación comenzaba a normalizarse después de que se dispusiera una guardia policial en el hotel.

“Esto lo único que hace es fortalecernos más”

Más allá de los incidentes, Julio Díaz aseguró que el plantel buscará transformar lo sucedido en una motivación adicional para afrontar la revancha frente a Cipolletti.

"Esto lo único que hace es fortalecernos más desde lo grupal, que aflore más la rebeldía, más el deseo de ganar", afirmó.

En ese sentido, recordó que Sarmiento ya había atravesado situaciones de hostilidad durante su participación en el Federal A.

"Ya hemos pasado una situación no tan compleja como esta, pero sí parecida en Mar del Plata, con el tema de la pirotecnia en la madrugada y en la zona de camarines también", señaló.

Finalmente, el entrenador dejó en claro que su principal objetivo es que el equipo responda futbolísticamente dentro de la cancha.

"Este tipo de situaciones lo que hace es fortalecernos más. Ojalá se vea reflejado mañana en la cancha y que se gane desde el juego, que es lo más importante", concluyó.

Sarmiento enfrentará este domingo a Cipolletti en Río Negro, por la revancha de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, después del empate sin goles registrado en el encuentro de ida disputado en La Banda.

En medio de un clima de tensión por las agresiones denunciadas, el conjunto bandeño intentará concentrarse en lo deportivo y conseguir la clasificación para seguir soñando con el ascenso a la Primera Nacional.