Mariana de Souza Zorzo, de 31 años, fue arrastrada por una corriente de retorno cuando ingresó al mar para rescatar a un grupo de niños y adolescentes durante una excursión escolar.

Hoy 09:07

Una dramática tragedia conmocionó a la ciudad brasileña de Florianópolis, donde una profesora murió luego de intentar rescatar a sus alumnos que eran arrastrados por la corriente en una playa. La mujer, identificada como Mariana de Souza Zorzo, de 31 años, ingresó al mar junto a otro docente para auxiliar a los niños y adolescentes, pero también fue arrastrada por la fuerza del agua.

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El episodio ocurrió el 19 de noviembre en la playa Barra da Lagoa, durante una excursión organizada por el Centro de Educación Popular (Cedep), institución en la que Mariana trabajaba como educadora social.

Al advertir que varios estudiantes tenían dificultades para salir del agua, ambos profesores ingresaron al mar para intentar ayudarlos. Sin embargo, Mariana quedó atrapada en una corriente de retorno, que la arrastró mar adentro y provocó que se ahogara.

Los guardavidas acudieron rápidamente y lograron sacar a las personas que se encontraban en peligro. Una vez fuera del agua, la docente recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente fue trasladada en helicóptero de la Policía Militar a un centro de salud.

A pesar de los esfuerzos médicos, permaneció seis días internada en estado crítico. Finalmente, murió el miércoles 25 de noviembre.

Quién era la profesora que murió en Florianópolis

Mariana se había formado en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y dedicaba su trabajo a la educación ambiental y al acompañamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Se desempeñaba como educadora en el Cedep, ubicado en el barrio Monte Cristo, donde era conocida cariñosamente como la "profe de la huerta", por su compromiso con los proyectos educativos vinculados al cuidado del ambiente.

Tras conocerse su fallecimiento, compañeros y organizaciones sociales expresaron su dolor y destacaron la vocación y el compromiso que caracterizaron su trayectoria.

Maria Gabriela Knapp, quien compartió diferentes proyectos con ella, recordó su trabajo con niños y adolescentes y expresó: "Trabajó con chicos de todas las edades, educando para crear un mundo más solidario, ecológico e igualitario. Sus semillas seguirán vivas, brotando y sembrando un mundo mejor por donde pasó".

La advertencia sobre las corrientes de retorno

El caso volvió a poner en foco el peligro de las corrientes de retorno, un fenómeno que se produce cuando el agua que llega a la costa encuentra un canal por el que regresa al mar con fuerza y de manera concentrada.

Estas corrientes pueden arrastrar a los bañistas lejos de la orilla en pocos segundos. Uno de los principales riesgos es intentar nadar directamente contra el movimiento del agua, lo que provoca un rápido agotamiento.

Ante una situación de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son pedir ayuda, hacer señales para alertar a los guardavidas y evitar luchar contra la corriente. En caso de quedar atrapado, se aconseja nadar en paralelo a la costa o mantenerse a flote hasta recibir asistencia.