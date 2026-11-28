Un grave episodio de presunta violencia familiar salió a la luz en la localidad de Banda Verde, departamento Frías, luego de que un hombre denunciara que su hija de 3 años habría sido agredida físicamente por su madre, una joven de 18 años.

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De acuerdo con la información aportada por el padre, de 25 años, el hombre se presentó en la vivienda donde reside la menor y advirtió que tenía marcas rojizas en el rostro y distintas partes del cuerpo. Al notar las lesiones, decidió llevarla de inmediato a la Posta Sanitaria de la zona para que fuera examinada.

Tras la primera asistencia, el personal de salud dispuso su derivación al Hospital Zonal de Frías, donde la niña fue atendida por el médico de guardia y quedó bajo los protocolos de resguardo correspondientes.

A partir de lo sucedido, tomó intervención la fiscal Analía Nóblega, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho y garantizar la protección de la pequeña.

Como primera disposición, la fiscalía solicitó que el padre formalizara la denuncia penal en sede policial. También ordenó incorporar el informe médico realizado a la niña y elevar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para dar continuidad al proceso judicial.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y establecer las eventuales responsabilidades.