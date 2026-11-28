El organismo internacional desestimó por 18 votos contra 3 las medidas provisionales que había solicitado la Argentina para frenar la explotación de hidrocarburos en las islas.

Hoy 09:01

La Argentina sufrió un revés en su reclamo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó el pedido presentado por el Gobierno nacional para frenar el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.

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La resolución fue adoptada por 18 votos contra 3 y desestimó la solicitud de medidas provisionales que buscaba impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura destinada a la extracción de hidrocarburos en el área en disputa.

El planteo argentino apuntaba a detener las actividades petroleras hasta que se resolviera la controversia de fondo entre ambos países. Entre los pedidos también figuraban restricciones al uso de información obtenida durante las tareas de exploración y garantías para que la Argentina pudiera cumplir con sus obligaciones de protección del medioambiente marino.

La presentación fue defendida por representantes argentinos durante dos jornadas de audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. Allí, la delegación nacional expuso los argumentos jurídicos para solicitar la intervención urgente del organismo internacional.

El proyecto Sea Lion contempla la exploración y explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por compañías que cuentan con autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las islas. Su desarrollo constituye uno de los principales focos de conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

Un revés que no resuelve la disputa por la soberanía

La decisión del Tribunal del Mar se refiere específicamente a las medidas provisionales solicitadas por la Argentina y no representa una resolución sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Por lo tanto, el rechazo de la solicitud permite que el proyecto petrolero continúe sin las restricciones cautelares reclamadas por el Gobierno argentino, mientras sigue pendiente la controversia jurídica de fondo entre ambos países.

La resolución representa un nuevo capítulo en el conflicto diplomático por los recursos naturales del archipiélago y plantea un escenario complejo para la estrategia argentina de impedir la explotación unilateral de hidrocarburos en las aguas que considera bajo su jurisdicción.