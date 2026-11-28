En la previa de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, Abel Ferreira sorprendió al recordar una particular situación que vivió en 2018, cuando dirigía en Portugal.

Hoy 00:17

La previa de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata tuvo un momento inesperado durante la conferencia de prensa de Abel Ferreira. El entrenador del conjunto brasileño sorprendió al recordar la histórica definición entre River y Boca en Madrid, en diciembre de 2018, y contó una curiosa anécdota relacionada con aquel Superclásico.

El técnico portugués hizo referencia al protagonismo que históricamente tuvieron los clubes argentinos en la competencia continental y cómo ese escenario fue cambiando con el crecimiento de los equipos brasileños.

"Me acostumbré, y les pido disculpas a los brasileños, a ver siempre a Boca y a River en la Libertadores: Boca, River, River, Boca, Boca, River...", expresó Ferreira.

Luego, reveló una situación que vivió cuando estaba al frente del Sporting Braga de Portugal.

"Cuando era entrenador del Braga, un día teníamos entrenamiento a las 10 de la mañana y faltaron dos o tres jugadores. Pregunté dónde estaban y me dijeron que se habían ido a Madrid a ver el Boca-River", recordó el entrenador, en alusión a la final de la Libertadores 2018 que terminó con la consagración del Millonario.

Abel Ferreira descartó dirigir en Argentina

Durante la conferencia también le consultaron si alguna vez consideraría trabajar en el fútbol argentino, pero el entrenador fue contundente.

"Sudamérica ya es suficiente", respondió, dejando en claro que no tiene entre sus planes inmediatos continuar su carrera en otro país de la región.

Además, manifestó su deseo de regresar a Portugal para reencontrarse con su familia.

"Mi intención es volver a casa con mis padres, que están todos al otro lado. Espero verlos el 16 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental", señaló.

El análisis de Ferreira sobre Estudiantes

Más allá de las referencias al fútbol argentino, el entrenador de Palmeiras también se refirió al desafío que tendrá su equipo frente a Estudiantes, que buscará conquistar su quinta Copa Libertadores.

"Mañana tendremos un partido extremadamente difícil contra un equipo intenso y competitivo, que ataca muy bien los espacios a la espalda de la defensa", analizó el portugués.

Ferreira destacó las características del conjunto dirigido por Alexander Medina y remarcó la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro.

"No sé si ganaremos o perderemos, pero sé lo que queremos. Quiero que los jugadores se pongan a sí mismos en primer lugar. Quiero que terminen el partido sabiendo que lo dieron todo por ganar", sostuvo.

Cómo llega Palmeiras a la final de la Libertadores

El conjunto brasileño afrontará la definición después de sufrir una derrota por 3-0 ante Chapecoense, por la fecha 37 del Brasileirao.

Sin embargo, Ferreira decidió presentar una formación alternativa en ese compromiso para preservar físicamente a sus habituales titulares de cara a la final continental.

En cuanto al estado del plantel, Murilo y Joaquín Piquerez evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias y podrían estar disponibles para el encuentro decisivo.

La gran final de la Copa Libertadores 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro podrá verse por Fox Sports y Telefe, además de ESPN mediante la plataforma Disney+ Premium.

Con la posibilidad de conquistar un nuevo título continental, Palmeiras buscará ratificar su protagonismo internacional, mientras que Estudiantes intentará alcanzar su quinta Copa Libertadores. En la previa, Abel Ferreira dejó una de las anécdotas más curiosas de la definición al recordar aquella histórica final entre River y Boca que paralizó al fútbol sudamericano.