El impactante episodio ocurrió en Chiang Mai y quedó registrado en video. El hombre logró quitarse rápidamente el artefacto y aseguró que no sufrió lesiones de gravedad.

Hoy 09:49

Un momento de tensión se vivió durante un festival de linternas flotantes en Chiang Mai, Tailandia, cuando uno de los faroles cayó directamente sobre el rostro de un hombre que participaba de la celebración.

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El episodio quedó registrado en un video que muestra el instante en que el artefacto impactó sobre su cara y cómo reaccionó rápidamente para retirar el papel que lo cubría.

Tras el incidente, el hombre compartió lo sucedido en sus redes sociales y llevó tranquilidad al confirmar que no había sufrido lesiones de gravedad.

Además, aprovechó la situación para advertir a quienes participan de este tipo de celebraciones sobre la importancia de revisar cuidadosamente las linternas antes de soltarlas, especialmente cuando presentan desperfectos.