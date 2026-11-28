La Casa Rosada cuestionó la decisión que permitió avanzar con el proyecto petrolero Sea Lion, pero destacó que el organismo internacional reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Hoy 09:55

El Gobierno nacional fijó su postura tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada aseguró que la resolución "no es la última palabra" y ratificó que continuará con las acciones diplomáticas y legales para impedir la explotación de hidrocarburos en la zona.

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Desde la Oficina del Presidente destacaron que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago. Sin embargo, cuestionaron que el organismo considerara que no tenía jurisdicción para disponer las medidas cautelares solicitadas por el país.

En ese sentido, el Ejecutivo reafirmó su posición frente a las actividades petroleras impulsadas por empresas vinculadas al Reino Unido y sostuvo que continuará ejerciendo "todas las acciones necesarias para impedir esa explotación".

Milei pidió acelerar el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

En el mismo pronunciamiento, el presidente Javier Milei hizo un pedido concreto a la Cámara de Diputados: que trate y sancione durante la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa busca establecer nuevas herramientas para defender los intereses argentinos frente a las actividades consideradas ilegítimas en los territorios y espacios marítimos en disputa.

La Oficina del Presidente también cuestionó la demora legislativa y advirtió que "su demora entusiasma al gobierno británico".

El conflicto por la explotación petrolera en Malvinas

El pronunciamiento oficial se conoció después de que el Tribunal del Mar rechazara, por 18 votos contra tres, las medidas provisionales presentadas por la Argentina para impedir el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación argentina buscaba frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos hasta que se resolviera la controversia internacional.

La decisión del organismo habilita la continuidad del proyecto sin las restricciones cautelares solicitadas, aunque no resuelve la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

De esta manera, el Gobierno argentino ratificó que mantendrá su reclamo y buscará nuevas vías de acción para impedir que avance la explotación petrolera en el Atlántico Sur.