Tras el rechazo del pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, el Gobierno británico consideró que la resolución respalda su postura jurídica.

Hoy 09:57

El Gobierno del Reino Unido celebró la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) de rechazar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Tras conocerse la resolución, las autoridades británicas reclamaron que el país respete el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir sobre su futuro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una declaración conjunta del secretario de Asuntos Exteriores y del fiscal general, Londres calificó el resultado como una reivindicación de su postura jurídica y manifestó su satisfacción por la decisión del organismo internacional de no ordenar restricciones al proyecto Sea Lion.

En el comunicado, el Gobierno británico sostuvo que la Argentina había intentado impedir que los habitantes de las islas tomaran sus propias decisiones y consideró que ese planteo no prosperó ante el tribunal.

"Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro", expresaron las autoridades del Reino Unido.

El Reino Unido reafirmó su reclamo de soberanía sobre Malvinas

En el mismo pronunciamiento, Londres volvió a manifestar que no tiene dudas sobre su soberanía respecto de las Islas Malvinas y los derechos que sostiene tener sobre los espacios marítimos que las rodean.

Además, cuestionó lo que definió como una "presión económica generalizada" contra el archipiélago y reclamó que se respete la voluntad de sus habitantes.

La postura británica se apoya en el principio de autodeterminación de los pueblos, mientras que la Argentina mantiene su reclamo histórico de soberanía sobre las islas y sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas.

Qué implica el fallo para el proyecto petrolero Sea Lion

La resolución del Tribunal del Mar fue adoptada por 18 votos contra tres y rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno argentino para impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas.

De esta manera, las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion podrán continuar con el cronograma previsto para la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, sin las restricciones provisionales que buscaba imponer la Argentina.

Sin embargo, la decisión no resuelve la controversia de fondo sobre la soberanía de las islas ni pone fin al procedimiento de arbitraje internacional iniciado por el país.

El conflicto entre Buenos Aires y Londres vuelve así a quedar en el centro de la agenda diplomática, en medio de las diferencias por el control de los recursos naturales del Atlántico Sur.