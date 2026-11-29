El seleccionado argentino enfrentará este domingo al conjunto escocés en Twickenham, por el cierre del Nations Championship.

Hoy 00:29

Los Pumas afrontarán este domingo 29 de noviembre su último compromiso de la temporada 2026, cuando enfrenten a Escocia, desde las 10.10 (hora argentina), en el estadio de Twickenham, Londres, por el Fin de Semana de Finales del Nations Championship.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará cerrar el año con una victoria después de caer frente a Francia por 45-17 en París. Para este compromiso, el entrenador argentino dispuso seis variantes en la formación titular y podría producirse el debut internacional de Tobías Wade.

El encuentro será dirigido por el árbitro francés Pierre Brousset, acompañado por los asistentes Christophe Ridley, de Inglaterra, y Luc Ramos, de Francia.

Los seis cambios que prepara Felipe Contepomi

Después de la derrota frente al seleccionado francés, Contepomi decidió modificar distintas posiciones del equipo para afrontar el último desafío de la gira.

En el pack de forwards, Rodrigo Martínez ingresará por Boris Wenger, mientras que Pedro Rubiolo reemplazará a Tomás Lavanini como segunda línea.

Además, Joaquín Moro ocupará el lugar de Facundo Isa, quien fue cedido a su club y regresará el domingo a la concentración para completar la gira junto al plantel.

Otro de los movimientos será el de Juan Martín Scelzo, quien pasará a desempeñarse como octavo después de haber jugado como número siete frente a Francia.

En la línea de backs, Gonzalo García reemplazará a Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo ingresará por Justo Piccardo y Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

Tobías Wade podría debutar con Los Pumas

Una de las principales novedades estará en el banco de suplentes, donde aparece Tobías Wade, quien tendrá la posibilidad de disputar su primer encuentro internacional con la camiseta argentina.

El jugador todavía no registra partidos oficiales con el seleccionado mayor, por lo que sumará su primer cap si ingresa durante el encuentro ante Escocia.

La formación confirmada de Los Pumas ante Escocia

Titulares: Rodrigo Martínez, Julián Montoya (capitán), Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González (vicecapitán), Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García (vicecapitán), Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

Los Pumas buscan revancha ante Escocia

El compromiso también tendrá un condimento especial, ya que será la revancha del enfrentamiento disputado el 4 de julio en Córdoba, durante la jornada inaugural del Nations Championship.

En aquella oportunidad, Escocia se impuso por 47-38, por lo que el seleccionado argentino intentará revertir ese antecedente y despedirse del año con un resultado positivo.

En sus últimas presentaciones por el certamen, Los Pumas registraron una derrota frente a Irlanda por 42-12, una victoria ante Italia por 19-14 y una caída contra Francia por 45-17.

El historial entre Argentina y Escocia refleja una marcada paridad: se enfrentaron en 27 oportunidades, con 13 triunfos argentinos y 14 victorias escocesas, sin empates.

Con seis modificaciones en su formación y la posibilidad de sumar un nuevo jugador al seleccionado mayor, Los Pumas buscarán cerrar la temporada con una victoria en Twickenham, uno de los escenarios más emblemáticos del rugby internacional.