El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de golear a Bahamas por 102-65 y este domingo tendrá la oportunidad de asegurar su lugar en Qatar 2027. Si gana, sacará el boleto sin depender de otros resultados.
La Selección Argentina de básquet afrontará este domingo un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Desde las 18.10, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, con la posibilidad de conseguir la clasificación y volver a disputar la máxima cita internacional.
El conjunto nacional llega fortalecido después de conseguir una contundente victoria por 102-65 frente a Bahamas, resultado que lo dejó muy cerca de cumplir el objetivo. Ahora, tendrá una nueva oportunidad ante su público y sabe que un triunfo le garantizará uno de los tres primeros lugares del grupo E que otorgan un boleto al Mundial.
Argentina ocupa actualmente el tercer puesto de su zona, con un registro de siete victorias y dos derrotas, la misma marca que Uruguay, que cuenta con ventaja en los enfrentamientos directos.
Por su parte, Canadá lidera el grupo con ocho triunfos y una caída, y ya tiene asegurada su clasificación. Sin embargo, llegará a Zárate después de perder frente a Uruguay por 84-78 en Montevideo.
El panorama para el seleccionado argentino es claro: si consigue una victoria este domingo, clasificará directamente a Qatar 2027 sin depender de otros resultados.
En caso de sufrir una derrota, todavía podría asegurar su lugar durante esta jornada. Para eso necesitará que Panamá supere a Bahamas en el otro encuentro de la fecha.
Si los bahameños consiguen imponerse, la definición quedará abierta para la última ventana de febrero, cuando Argentina deberá visitar a Puerto Rico y Bahamas.
Para este compromiso, Prigioni tendrá algunas ausencias importantes dentro del plantel.
Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza no estarán disponibles por lesión. A ellos se suma Juan Fernández, quien no podrá incorporarse debido a sus compromisos con su equipo universitario en Estados Unidos.
Pese a estas bajas, el seleccionado llega con buenas sensaciones después de la goleada ante Bahamas y buscará aprovechar la oportunidad de conseguir la clasificación frente a su gente.
Argentina intentará dejar atrás la ausencia en el Mundial de 2023, disputado en Filipinas, Japón e Indonesia, y volver a formar parte de la competencia internacional más importante del básquet.
El seleccionado argentino tendrá una oportunidad inmejorable para cumplir su objetivo. Con una victoria, el equipo de Prigioni asegurará su presencia en Qatar 2027 y volverá a meterse entre las mejores selecciones del mundo.