El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de golear a Bahamas por 102-65 y este domingo tendrá la oportunidad de asegurar su lugar en Qatar 2027. Si gana, sacará el boleto sin depender de otros resultados.

Hoy 00:45

La Selección Argentina de básquet afrontará este domingo un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Desde las 18.10, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, con la posibilidad de conseguir la clasificación y volver a disputar la máxima cita internacional.

El conjunto nacional llega fortalecido después de conseguir una contundente victoria por 102-65 frente a Bahamas, resultado que lo dejó muy cerca de cumplir el objetivo. Ahora, tendrá una nueva oportunidad ante su público y sabe que un triunfo le garantizará uno de los tres primeros lugares del grupo E que otorgan un boleto al Mundial.

Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial

Argentina ocupa actualmente el tercer puesto de su zona, con un registro de siete victorias y dos derrotas, la misma marca que Uruguay, que cuenta con ventaja en los enfrentamientos directos.

Por su parte, Canadá lidera el grupo con ocho triunfos y una caída, y ya tiene asegurada su clasificación. Sin embargo, llegará a Zárate después de perder frente a Uruguay por 84-78 en Montevideo.

El panorama para el seleccionado argentino es claro: si consigue una victoria este domingo, clasificará directamente a Qatar 2027 sin depender de otros resultados.

En caso de sufrir una derrota, todavía podría asegurar su lugar durante esta jornada. Para eso necesitará que Panamá supere a Bahamas en el otro encuentro de la fecha.

Si los bahameños consiguen imponerse, la definición quedará abierta para la última ventana de febrero, cuando Argentina deberá visitar a Puerto Rico y Bahamas.

Las bajas de la Selección Argentina

Para este compromiso, Prigioni tendrá algunas ausencias importantes dentro del plantel.

Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza no estarán disponibles por lesión. A ellos se suma Juan Fernández, quien no podrá incorporarse debido a sus compromisos con su equipo universitario en Estados Unidos.

Pese a estas bajas, el seleccionado llega con buenas sensaciones después de la goleada ante Bahamas y buscará aprovechar la oportunidad de conseguir la clasificación frente a su gente.

Argentina intentará dejar atrás la ausencia en el Mundial de 2023, disputado en Filipinas, Japón e Indonesia, y volver a formar parte de la competencia internacional más importante del básquet.

Argentina vs. Canadá: horario, TV y datos del partido

Partido: Argentina vs. Canadá.

Argentina vs. Canadá. Competencia: Eliminatorias para el Mundial de básquet Qatar 2027.

Eliminatorias para el Mundial de básquet Qatar 2027. Día: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre. Horario: 18.10.

18.10. Estadio: Espacio DAM de Zárate.

Espacio DAM de Zárate. Televisión: TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El seleccionado argentino tendrá una oportunidad inmejorable para cumplir su objetivo. Con una victoria, el equipo de Prigioni asegurará su presencia en Qatar 2027 y volverá a meterse entre las mejores selecciones del mundo.