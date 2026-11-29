Diego Díaz Calderón, de 34 años, sufrió politraumatismos tras un siniestro ocurrido en Maipú, en el barrio Pescadito. Fue trasladado al CIS Termas y quedó a la espera de una tomografía de cerebro.

Hoy 10:23

Un motociclista de 34 años, identificado como Diego Díaz Calderón, resultó lesionado luego de perder el control de su rodado y caer sobre la cinta asfáltica, en calle Maipú, en el barrio Pescadito.

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Según relató, circulaba en una Honda CG Titán de 150 cc cuando, a pocas cuadras de la avenida Néstor Kirchner, un vehículo que iba delante de él habría sufrido la explosión de un neumático. Al intentar esquivarlo, sintió un impacto en la parte trasera de su motocicleta y terminó cayendo.

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El hombre fue trasladado al CIS Termas, donde la traumatóloga que lo asistió diagnosticó politraumatismos sin lesiones óseas. Además, ordenó estudios por imágenes y se aguardaba una tomografía de cerebro. La Comisaría Comunitaria Nº 50 intervino en el hecho y la fiscalía dispuso dejar constancia en el libro de novedades.