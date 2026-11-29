La UADA emitió un contundente comunicado en el que cuestionó las acusaciones contra el árbitro tucumano y advirtió que la veracidad del material difundido no fue corroborada.

Hoy 11:44

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) salió en respaldo de Luis Lobo Medina tras la difusión de un polémico audio que le fue atribuido al árbitro tucumano, en el que se hace referencia a un supuesto arreglo económico para favorecer decisiones arbitrales.

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El material fue presentado el pasado viernes 27 de noviembre en el programa WIFI, emitido por A24 y conducido por Nicolás Wiñazki. Según lo expuesto durante la emisión, el supuesto pedido habría sido de 15 mil dólares.

Ante la repercusión que generó la denuncia, el sindicato arbitral publicó este domingo un comunicado oficial en el que cuestionó la difusión de las acusaciones.

"Repudiamos que el programa WIFI, emitido por A24, y los medios que replicaron su contenido presenten como hechos probados acusaciones contra árbitros de nuestro sindicato basadas en mensajes de autoría desconocida y en fuentes cuya veracidad no fue corroborada", expresaron.

Desde la organización también señalaron que durante el programa se hizo referencia a un pendrive que, según sostuvieron, había sido desestimado por la Justicia como elemento de prueba en actuaciones anteriores por denuncias similares.

En ese sentido, aseguraron que los árbitros involucrados en aquellas actuaciones quedaron desvinculados el pasado 24 de junio de 2026.

"Las sospechas o denuncias deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes, con prueba al efecto", remarcó la Comisión Directiva del sindicato.

Finalmente, la UADA solicitó a los medios de comunicación que se abstengan de difundir acusaciones sin sustento que puedan perjudicar el honor y la reputación profesional de sus afiliados.

La organización, conducida por los exárbitros Sergio Pezzotta y Juan Pablo Pompei, tiene su sede central en Rosario y nuclea a cerca de 200 árbitros profesionales del fútbol argentino.