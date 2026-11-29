El mediocampista argentino marcó el transitorio 2-1 en Londres, pero el conjunto ciudadano no logró sostener la ventaja y continúa a seis unidades del líder de la Premier League.

Hoy 15:47

Enzo Fernández fue protagonista en el empate 2-2 entre Manchester City y Arsenal, en condición de visitante, por una nueva jornada de la Premier League. El argentino convirtió uno de los goles del conjunto ciudadano, que no pudo acercarse al líder del campeonato.

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El noruego Erling Haaland abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que el alemán Kay Havertz estableció la igualdad seis minutos después.

A los tres minutos del complemento, Enzo Fernández aprovechó una gran asistencia de Ayyoub Bouaddi para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al Manchester City.

El mediocampista argentino fue reemplazado a los 21 minutos de la segunda mitad. Cuando faltaban ocho minutos para el cierre del encuentro, el neerlandés Jurrien Timber convirtió el gol del empate definitivo.

Con este resultado, Arsenal continúa como líder de la Premier League con 29 puntos, seguido por Manchester City con 23 unidades.

Más atrás aparecen Brighton y Liverpool, ambos con 22 puntos, Bournemouth con 21 y Brentford y Leeds con 20.