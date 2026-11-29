La asistencia a las urnas alcanzó el 68,15% del padrón a las 18 (14 de Argentina), con dos horas restantes para el cierre de los colegios electorales.

Hoy 15:48

Las elecciones generales de España registran una participación histórica y mantienen una fuerte movilización de los ciudadanos en las urnas. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, hasta las 18 (14 de Argentina) habían votado 24.294.880 personas, lo que representa el 68,15% del padrón electoral.

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El porcentaje marca un incremento de 15 puntos respecto de las elecciones generales de julio de 2023, cuando a la misma hora había participado el 53,13% de los electores. Además, supera el máximo histórico registrado para esa franja horaria, que correspondía a los comicios de 1996, con un 63,45%.

Con dos horas restantes para el cierre de los centros de votación, las expectativas están puestas en que la participación final pueda superar el 75%. El presidente Pedro Sánchez, candidato a la reelección por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), había apostado por una importante movilización electoral para fortalecer las posibilidades de su espacio político.

Los horarios clave para conocer los resultados

La jornada electoral continuará con dos momentos importantes para determinar el resultado de los comicios:

20 (16 de Argentina): cierre previsto de los colegios electorales en la península y Baleares. En ese momento comenzará el escrutinio de los votos.

cierre previsto de los colegios electorales en la península y Baleares. En ese momento comenzará el escrutinio de los votos. Después de las 21 (17 de Argentina): se espera la difusión de los primeros resultados oficiales del recuento provisional.

La disputa por la mayoría en el Congreso

Una vez iniciado el escrutinio, la atención estará puesta en la distribución de las bancas del Congreso de los Diputados, integrado por 350 representantes. Para alcanzar la mayoría absoluta se necesitan 176 escaños.

Los principales espacios que disputan el control parlamentario son el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo; Vox, liderado por Santiago Abascal; y el PSOE, que tiene a Pedro Sánchez como candidato.

En los comicios de 2023, el PP consiguió 137 diputados, mientras que Vox obtuvo 33. Por su parte, el PSOE alcanzó 121 escaños.

En esta elección, uno de los interrogantes centrales será si los partidos de derecha consiguen reunir suficientes bancas para formar una mayoría parlamentaria o si el bloque progresista logra mantener posibilidades de construir acuerdos para gobernar.

La comparación con las elecciones anteriores

La participación también representa un dato significativo frente al comportamiento electoral de los últimos años. En las elecciones generales de julio de 2023, la concurrencia final fue del 66,6%, mientras que el máximo histórico de asistencia en España se registró en 1982, cuando alcanzó el 79,97%.

Si se mantiene la tendencia registrada durante esta jornada, los comicios podrían acercarse a ese récord histórico y convertirse en una de las elecciones con mayor movilización ciudadana desde la recuperación democrática.

El resultado definitivo no solo determinará la composición del nuevo Congreso y del Senado, sino también el futuro político del gobierno español para los próximos años.