La Libertad Avanza intensificará las negociaciones con los bloques dialoguistas para tratar este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Hoy 15:46

El Gobierno de Javier Milei buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que apunta a endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Para conseguirlo, La Libertad Avanza intensificará las negociaciones con los bloques dialoguistas con el objetivo de reunir los 129 legisladores necesarios para habilitar la sesión prevista para este miércoles.

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La urgencia del oficialismo está vinculada con el reciente fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en el archipiélago.

Las gestiones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quienes buscarán garantizar los respaldos necesarios para evitar que el debate vuelva a fracasar por falta de quórum.

El antecedente inmediato es lo ocurrido el 18 de noviembre, cuando una sesión que tenía previsto tratar distintas iniciativas del oficialismo no pudo avanzar por la ausencia de legisladores de algunos bloques provinciales.

El poroteo del oficialismo para conseguir quórum

La Libertad Avanza cuenta actualmente con una base de 94 diputados, por lo que necesita sumar otras 35 voluntades para abrir el recinto.

Entre los respaldos que el Gobierno considera asegurados aparecen 22 legisladores de la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz. A ellos se agregan dos representantes de Producción y Trabajo y los monobloques Cambia Tucumán y La Neuquinidad.

Además, la Casa Rosada espera conseguir entre ocho y diez acompañamientos de sectores de Argentina Federal e Independencia, que ya habían facilitado el quórum en anteriores oportunidades.

Otro de los objetivos es sumar alrededor de seis integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, Lourdes Arrieta y Alejandra Torres.

En contrapartida, el peronismo y la izquierda anticiparon que no acompañarán la apertura de la sesión y concentrarán sus cuestionamientos en distintos aspectos de la iniciativa y en la política exterior del canciller Pablo Quirno.

Penas de hasta 20 años por la explotación de recursos en Malvinas

Uno de los puntos centrales del proyecto establece un régimen de sanciones penales y económicas para quienes participen en la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas.

El texto contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas, socios y proveedores de las compañías involucradas. También establece excepciones para determinados accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión con intervención indirecta.

Sin embargo, el proyecto incluye otros artículos que generan diferencias con los sectores dialoguistas y la oposición.

Uno de los principales puntos de discusión es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que estará presidido por el jefe de Estado y tendrá como función coordinar las estrategias de seguridad, defensa e inteligencia.

Su integración contempla a funcionarios de distintas áreas del Gobierno, entre ellos los responsables de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo aceptó incorporar como integrantes no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.

El organismo también tendría atribuciones para disponer medidas excepcionales ante situaciones consideradas amenazas externas graves. Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias y financieras, congelamiento de fondos y activos, suspensión de contratos y autorizaciones, limitaciones al comercio exterior y aumentos transitorios de aranceles aduaneros.

Los artículos que generan mayor resistencia en la oposición

Otro de los apartados controvertidos contempla protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas "operaciones no convencionales".

Estos puntos generan cuestionamientos porque, según advierten distintos sectores opositores, podrían ampliar las funciones militares hacia ámbitos tradicionalmente reservados a las fuerzas de seguridad.

También despierta reparos la jerarquización legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), que permitiría incorporar organizaciones cuando existan "motivos razonables para sospechar" de sus vínculos con actividades terroristas.

Desde la oposición advierten que la falta de definiciones precisas sobre conceptos como "terrorismo" y "amenaza externa" podría otorgar amplios márgenes de discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

Como parte de las modificaciones negociadas con los aliados, el oficialismo incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

De esta manera, el Gobierno buscará conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda de sesiones extraordinarias, en medio de las diferencias políticas por el alcance de las facultades que propone otorgar al Poder Ejecutivo.